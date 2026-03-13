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GUERRA CONTRA IRÁN

La UE rechaza la decisión de Estados Unidos de levantar las sanciones al petróleo ruso de forma parcial

“Es muy preocupante”, afirma el presidente del Consejo Europeo, António Costa. “Un error”, lamenta el canciller Merz

El presidente del Consejo Europeo, António Costo, en la sede de Bruselas. CONTACTO vía Europa Press (CONTACTO vía Europa Press)
Manuel V. Gómez
Manuel V. Gómez
Bruselas -
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Retirar sanciones a Rusia, aunque sea parcialmente, para aliviar la presión en las cotizaciones de los combustibles fósiles por el bloque en el estrecho de Ormuz disgusta a la Unión Europea. Lo ha dejado claro el presidente del Consejo Europeo, António Costa, al calificar “la decisión unilateral” de Estados Unidos de levantar el bloqueo al crudo almacenado por Moscú en alta mar como “muy preocupante”. “Creemos que es un error. Actualmente hay un problema de precios, no de suministro”, ha incidido el canciller alemán, Friedrich Merz, en Noruega, en una rueda de prensa junto al primer ministro del país nórdico, Jonas Gahr Stoere, quien ha secundado estas palabras.

Desde que Estados Unidos e Israel comenzaron a bombardear Irán, la posibilidad de que Washington aliviara los vetos y castigos impuestos a las materias primas se contemplaba con temor por parte de Bruselas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya había advertido esta semana que “no es el tiempo de relajar las sanciones a Rusia”, ha recordado Paula Pinho, la portavoz principal del Ejecutivo de la Unión este viernes. “Moscú ha estado ganando 150 millones de dólares adicionales de las ventas del petróleo desde el comienzo del conflicto en Oriente Próximo, lo que le convierte probablemente en el máximo beneficiario de esta crisis”, ha añadido.

Para la UE, cualquier cesión ante Rusia, incluso en esta situación, va contra la estrategia mantenida desde que Moscú invadió Ucrania. El objetivo principal de esas sanciones es cerrar fuentes de ingresos al Kremlin con las que financiar su máquina de guerra. En este momento, los Estados miembros están negociando el vigésimo paquete de sanciones contra el agresor y si todavía no se ha aprobado es por las habituales resistencias que presentan Hungría y Eslovaquia, cuyos dirigentes −Viktor Orbán y Robert Fico, respectivamente− muestran por sistema mucha más sintonía con Moscú que con Kiev.

“El debilitamiento de las sanciones aumenta los recursos rusos para librar la guerra de agresión contra Ucrania”, ha subrayado el presidente del Consejo Europeo, tras reiterar la meta de la UE con sus castigos: “Incrementar la presión económica sobre Rusia es decisivo para que acepte una negociación seria en busca de una paz justa y duradera”.

Con el objetivo de evitar que Moscú lograra más recursos, los europeos ya este pasado miércoles sacaron adelante un comunicado tras las reuniones del G7 en el que los líderes del club de los países occidentales más poderosos “reafirmaban su unidad y su determinación por mantener las sanciones contra Rusia”, según el texto emitido por este grupo. Sin embargo, Washington, presionado por los precios de las materias primas y el precio del galón en las gasolineras, solo ha tardado 48 horas en desdecirse.

“Seis países del G7 expresaron su opinión muy claramente diciendo que no era la señal correcta. Esta mañana hemos sabido que el Gobierno estadounidense aparentemente ha decidido otra cosa”, ha lamentado el canciller Merz, en una de las pocas ocasiones en las que el líder alemán muestra con contundencia su discrepancias con Washington. “Me gustaría conocer los motivos que han llevado al Gobierno de EE UU a tomar esta decisión”, ha añadido.

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