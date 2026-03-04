La Policía Nacional recibió más de 500 denuncias por agresiones a personal médico en 2025

La Policía Nacional recibió 513 denuncias por agresiones físicas y verbales a personal sanitario en 2025 en toda España. Es un dato muy por debajo de la cifra real de ataques de los que son víctimas los profesionales de la salud, de acuerdo con el comisario general de Seguridad Ciudadana, Manuel Yanguas Menéndez: “Esto es solo la punta del iceberg”. En la presentación del Informe de Agresiones a Profesionales del Sistema Nacional de Salud 2025 este miércoles, Yaguas ha señalado que existe “un nivel bajísimo” de denuncias en comparación con las agresiones que sí son reportadas al Ministerio de Sanidad por parte de los cómites médicos. Tan solo en 2024, Sanidad reportó que se notificaron 17.070 agresiones por medio del Sistema Nacional de Salud (SNS).

En comparación con el 2024, el número de denuncias aumentó un 26,3%. Sin embargo, el comisario ha negado que este incremento corresponda a que se hayan registrado más agresiones en el último año. Este interlocutor policial sanitario ha explicado que el crecimiento de las denuncias presentadas en 2025 corresponde a una mayor conciencia por parte del personal médico acerca de los riesgos que tiene su profesión y “que no tienen que aguantarse un insulto o un empujón”.

Las víctimas más usuales de comportamientos violentos, de acuerdo a las denuncias, son médicos de familia, seguidos del personal de enfermería. Un 62% son mujeres entre los 36 y 55 años. El 66% de los agresores son hombres entre los 36 y 55 años. Además, el 17% de los responsables de los ataques son reincidentes, debido a que “si ya saben que haciendo una papeleta, gritando o amenazando consiguen una cita, un medicamento, o que los pasen más rápido, lo van a repetir”, ha comentado el comisario. De los detenidos el año pasado, 138 no eran reincidentes, no obstante.

El comisario general de Seguridad Ciudadana, Francisco López Gordo, otro de los ponentes del informe, ha destacado que los delitos que más se comenten en contra de personal sanitario son las amenazas, las lesiones y las coacciones, llevadas a cabo mediante intimidaciones, violencia física y psicológica. López ha resaltado que la exposición en redes sociales sin el consentimiento del médico o enfermera también puede ser considerada una agresión.

Los comisarios hicieron hincapié en que cualquier tipo de comportamiento que comprometa la seguridad y el bienestar del personal sanitario debe ser denunciado, al menos por los canales internos del Ministerio de Sanidad. Yaguas ha reconocido que no todos los actos en contra de los profesionales de la salud pueden ser catalogados como delitos a perseguir, pero ha resaltado que para poder erradicar la violencia en los centros médicos es necesario comenzar por denunciar y no normalizar este tipo de comportamientos.

Las provincias que concentran el mayor número de denuncias son Sevilla (60), Málaga (44) y Cádiz (37). Mientras que los días y los horarios en los que se reportaron el mayor número de ataques fueron los lunes y los martes entre las 11.00 y las 12.00 horas. Un dato que no tiene una motivación concreta, según los comisarios.