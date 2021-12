El legado invisible de Castells

Buenos días,

El ministro menos político, el sociólogo Manuel Castells, abandonó el pasado viernes el Gobierno y a él le dedicamos la newsletter de esta semana. Que falló en su exposición pública —dio apenas una rueda de prensa en los primeros ocho meses— probablemente ahora no lo negaría ni él, que cambió su estrategia de comunicación. Pero ¿es verdad que no ha hecho nada en dos años? “Nadie conocía al que se ha ido ayer?”, dijo el pasado viernes el líder del PP Pablo Casado y su partido colgó un tuit vacío sobre los logros de Castells. No fueron los únicos. A juzgar por el contundente dictamen en Twitter ha sido un vago sin solución: “Manuel Castells va a hacer lo mismo como exministro que como ministro: nada. Pero sin cobrar” o “En dos años al frente de un ministerio de 430 millones de presupuesto, no ha completado ninguna ley, se ha embolsado 148.000 euros y ha permitido que la Universidad sea un reducto ideológico de la extrema izquierda donde es imposible la libertad de expresión”. ¿Cuánto hay de cierto en todo esto?

El entorno de Castells explica que aceptando ser un servidor público en su país perdió dinero, pues su sueldo de emérito en la Universidad de Berkeley excedía con mucho el de ministro y ya contaba con el mayor patrimonio del consejo de ministros (cuatro millones de euros según el BOE).

¿Se va sin hacer nada? Se marcha con la negociación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) enquistada con los rectores y los estudiantes, pero tiene también una lista de logros a veces con sombras. Quizás su idea menos discutida ha sido el decreto de creación o reconocimiento de las universidades que fuerza a los campus a investigar (en especial a los privados) y frenará la fundación de instituciones sin calidad, que buscan solo el lucro a través de formación de segunda con el marchamo de una universidad detrás. Los centros privados de prestigio, aunque con ciertos peros, están de acuerdo con el decreto contra las llamadas "universidades chiringuito".

Castells, que ha subido la tasa de reposición al 120% (por cada 10 jubilados entran en el sistema 12) está también detrás de las becas de erasmus rural que arrancan el próximo cuatrimestre y que permitirán a 200 universitarios hacer prácticas en el campo cinco meses por 1.000 euros mensuales. Ha aprobado también un decreto de ordenación de enseñanzas que tratará de controlar la jungla de títulos propios hasta ahora no auditados por el ministerio y de calidad dudosa o un nuevo decreto agilizará las convalidaciones de títulos.

Nunca en España se ha repartido tanto dinero en becas —se ha pasado de 89.376 universitarios beneficiarios con ayuda completa en el curso 2018-2019 a los 215.729 en el 2020-21—, pero aún existe un retraso crónico en su concesión y ello lleva a algunos estudiantes a pedir adelantos a entidades privadas. Castells ha forzado a los gobiernos autonómicos, que son los que fijan las matrículas, a bajar los precios de los grados y los másteres habilitantes (los obligatorios para ejercer de profesor de secundaria, ingeniero o abogado) a los precios de 2012, antes de que José Ignacio Wert les obligase a aplicar el tasazo que sacó a miles de estudiantes a las calles. Este logro se queda a medias porque no afecta a los posgrados no habilitantes, que son los mayoritarios, y las autonomías se quejan porque tienen que asumir en sus presupuestos esa bajada.

El ya exministro asimismo ha aprobado una ley de convivencia universitaria que destierra un reglamento disciplinario franquista de 1954, si bien lo que podría haberse vendido como un éxito —porque se consensuó con los rectores, profesores y estudiantes— se torció al pactar con Esquerra que descafeinó la norma. La mediación sigue vertebrando la ley, pero cada universidad la desarrollará como quiera. El nuevo ministro, Joan Subirats, ya ha dejado claro que no abandonará la senda de Castells.

