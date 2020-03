Cómo actuar ante el coronavirus

Si sospecha que padece la Covid-19, la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus surgido en la ciudad china de Wuhan, o tiene preguntas sobre cómo protegerse, esta guía recoge las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre cómo actuar ante la expansión del SARS-CoV-2.

1. ¿Cómo puedo prevenir el contagio?

Lávese las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Tosa o estornude cubriéndose la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Mantenga al menos un metro de distancia entre usted y las demás personas, sobre todo con aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre. Limite al máximo las reuniones numerosas.

2. ¿Qué hago si sospecho que estoy contagiado?

Los países de América Latina presentan grados muy diferentes de desarrollo de casos y, en consecuencia, también varían mucho las medidas que han tomado para evitar el contagio. Sin embargo, incluso en aquellas sociedades en las que no se ha dictado cuarentena obligatoria, se recomienda a los ciudadanos —tengan o no síntomas— permanecer en sus domicilios durante al menos 15 días, salvo para compra de alimentos, productos de primera necesidad, cuidado de personas dependientes y desplazamientos ineludibles, con el fin de frenar los contagios. Si presenta síntomas, contacte telefónicamente con los números telefónicos que ha habilitado su país para brindar asesoramiento sobre el coronavirus; ellos le indicarán si debe o no acudir a un centro sanitario. Si los síntomas son leves es posible que le recomienden continuar con el aislamiento domiciliario. Si ha viajado a zonas consideradas como focos de infección o ha estado en contacto estrecho con un contagiado la primera medida que debe tomar es el aislamiento domiciliario durante al menos 14 días.

Los síntomas más comunes de la Covid-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes también sufren dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

SÍNTOMAS Comunes Posibles Fiebre Congestión y/o secrección nasal Dolor de garganta Tos seca Grave Dificultad para respirar Cansancio Diarrea (posible)

Si tiene problemas respiratorios graves, como dificultad para respirar, solicite siempre atención médica o contacte con su servicio de emergencias local. Cualquier persona que se encuentre hospitalizada por una infección respiratoria aguda será sometida a un test del coronavirus cuando se hayan descartado otras posibles causas infecciosas que puedan justificar el cuadro clínico, independientemente de si ha estado en contacto estrecho con un contagiado o si ha viajado a un foco de infección en las dos semanas previas.

3. ¿Cómo sé si he estado en contacto estrecho con un caso positivo?

Se considera “contacto estrecho” cuando se ha permanecido a una distancia menor de dos metros de un caso probable o confirmado durante un tiempo continuado (dependerá de cada caso y del criterio de las autoridades o facultativos).

4. ¿Cómo convivir con alguien contagiado por coronavirus?

Para aislar a un contagiado de coronavirus en su propia casa es conveniente que disponga de una habitación de uso exclusivo para él. También es recomendable no compartir baño con el infectado y evitar, en la medida de lo posible, coincidir con el paciente en otras habitaciones de la vivienda para cumplir el protocolo de mantener al menos un metro de distancia con cualquier caso positivo.

Siempre que se pueda, se recomienda instalar al paciente en una habitación de uso exclusivo. Asegurar una buena ventilación y una ventana con acceso a la calle. Un cubo de basura con tapa automática y bolsa en su interior con cierre hermético para los desechos del paciente. Si es posible, reservar un cuarto de baño para la persona contagiada. Mantener al menos una distancia de al menos 1 metro con el paciente. Si sale de la habitación, se recomienda el uso de mascarilla y una correcta higiene de manos con agua y jabón o un desinfectante a base de alcohol. Para minimizar el contacto, el paciente intentará comunicarse con el resto de familiares o convivientes a través del móvil.

Cuando convive con un contagiado de la Covid-19 es imprescindible una limpieza exhaustiva diaria para evitar nuevos contagios. Se debe prestar especial atención a las superficies que haya podido tocar el infectado.

La persona encargada de la limpieza deberá usar siempre mascarilla y guantes. Para la limpieza debe usarse una solución de agua con lejía: una parte de lejía por cada 49 de agua. Limpie diariamente todas las superficies de contacto frecuente: picaportes, mesas, interruptores, grifos, inodoros, teléfonos... La vajilla y el menaje debe lavarse con agua caliente y jabón, preferiblemente en un lavaplatos para alcanzar los 60º. La ropa del paciente se lava por separado con el detergente habitual a una temperatura de entre 60º y 90º. Debe secarse totalmente.

Los residuos contaminados de un infectado por el coronavirus SARS-CoV-2 pueden ser peligrosos para la seguridad del resto de personas que conviven con él. Por ello, un tratamiento correcto de los restos generados puede evitar posibles contagios. Es imprescindible el uso de elementos de limpieza desechables, aislar correctamente y en bolsa de plástico la basura, y una higiene personal exhaustiva tras el tratamiento de estos residuos.

La toalla del contagiado tendrá un único uso y se meterá en un cubo específico. Tire los guantes y la mascarilla a la basura y lávese las manos a continuación. La basura debe estar dentro de una bolsa de plástico cerrada.

5. ¿En qué consiste el test del coronavirus?

El test se basa en la toma de muestras del tracto respiratorio. En el mejor de los casos, lo debería realizar un sanitario en el propio domicilio, generalmente cuando el caso de estudio es asintomático o los síntomas son leves, o en un centro de salud, si el paciente se encuentra ingresado por un cuadro grave.

Muestras respiratorias Otro tipo de muestras Exudado o aspirado/ lavado Exudado Esputo Biopsia/ Necropsia de pulmón Aspirado endo- traqueal Lavado bronco- alveolar Suero Sangre Heces Orina

Si la prueba es negativa, el caso se descarta. Solo si es positiva o no concluyente, se pueden tomar nuevas muestras para confirmar la presencia de anticuerpos específicos.





6. ¿Cómo es la prueba en el laboratorio?

Los facultativos realizan una prueba denominada PCR (siglas en inglés de reacción en cadena de la polimerasa) en un laboratorio de microbiología. Estos son los pasos:

a. Se toma una muestra del material genético frotando con un bastoncillo la cavidad bucal. b. Se añaden cebadores, que son moléculas diseñadas para conectar con el genoma del virus. Cebadores c. Los cebadores se extienden, generando una réplica del material genético. d. Mediante esta técnica, se generan múltiples réplicas del material genético original. De esta forma es más fácil detectar el ARN viral. e. Para considerar un contagio, hay que obtener dos pruebas PCR positivas a partir de genes alternativos.

7. ¿Qué ocurre si me confirman que tengo la Covid-19?

Si no presenta síntomas o los síntomas son leves, probablemente las autoridades sanitarias le prescriban aislamiento domiciliario y que extreme las medidas higiénicas para no contagiar a otros, como el uso de mascarillas, lavado de manos con agua y jabón o un desinfectante a base de alcohol. La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial.

Si los síntomas son graves, le recomendarán el ingreso hospitalario. No hay ningún medicamento antiviral específico para tratar la Covid-19. La mayoría de los pacientes se recuperan con la ayuda de medidas de apoyo para aliviar los síntomas.

8. ¿Cómo sé que me he curado?

Más allá de la cura clínica (la mejoría y remisión de los síntomas), este es el protocolo que se ha seguido en España para dar el alta a pacientes que dieron positivo en Covid-19:

Para dar el alta de los casos confirmados se requerirá: Dos tomas de muestras respiratorias separadas por al menos >24h Ambas deben ser negativas

9. ¿Puedo volver a contagiarme?

No existen evidencias científicas que demuestren que una persona que se ha contagiado de SARS-CoV-2 pueda volver a infectarse una vez superada la enfermedad. No obstante, la OMS ha advertido que los infectados de Covid-19 sí pueden seguir infectando incluso cuando han superado la enfermedad, por lo que solicita mantenerlos en aislamiento durante dos semanas después de que los síntomas desaparezcan.

10. ¿A qué teléfono debo llamar?

Consulte en este listado los números de teléfono que los países han habilitado para informar sobre el coronavirus: