“La magnitud del problema del coronavirus no será diferente a una gripe”

Ángel Gil de Miguel (Madrid, 61 años) es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos. En su opinión, existe cierta sobreactuación en algunas medidas que se están tomando en el mundo contra la Covid-19.

Pregunta. ¿Cree que es posible controlar el coronavirus o que ya es demasiado tarde?

Respuesta. En España tendremos más casos, eso está claro. Pero tenemos un sistema sanitario robusto que puede asumir una situación como esta sin ningún problema. Otra cosa es que se nos va un poco el control y se ha generado pánico. No podemos evitar que haya casos y en un momento dado alguna persona puede morir. Pero la magnitud del problema, tal y como lo vemos hoy por hoy, no será diferente de una gripe convencional. No va más allá y la gente no tiene que agobiarse ni preocuparse más. Pero todas las repercusiones económicas también preocupan. Aunque nosotros digamos que no hay problema, que está controlado y que el ministerio está haciendo bien las cosas, si se anulan eventos importantes, viajes, se aíslan poblaciones, es muy difícil que cale ese mensaje.

P. ¿Medidas como estas son aconsejables?

R. Aislar poblaciones me parece algo exagerado. Hay que dar buena información a la población, que la gente haga como esta persona que se ha encontrado mal viniendo de zonas de riesgo, ha llamado al servicio de urgencias y han acudido a su domicilio.

P. ¿Y el aislamiento de un millar de personas en Tenerife?

R. Creo que es exagerado. También hay que ponerse en la situación de qué hacer con 1.000 personas. Simplemente a lo mejor en un momento dado sin tener que aislar se puede ver quién tiene síntomas y quién no, hacer pruebas rápidas para descartar casos. Hay que intentar no generar tanta alarma. Los hospitales españoles tienen recursos para atender los casos. Afortunadamente, la epidemia de gripe está cayendo, sería como si se mantuviera un poco más, pero la forma de actuar es exactamente igual.

P. Pero esta enfermedad parece más letal que la gripe.

R. El año pasado en España hubo 6.300 muertes atribuibles a la gripe y por la Covid-19 ahora llevamos 3.000 en todo el mundo. Pero la mayoría son de avanzada edad con enfermedades crónicas asociadas. Por eso digo que es el mismo comportamiento. ¿A quién vacunamos de la gripe? A los más vulnerables: mayores y los que tienen enfermedades crónicas. Donde la enfermedad cursa de forma grave y donde se instaura la neumonía, que es donde te lleva a ingreso, es como en la gripe. En España el año pasado hubo casi medio millón de casos y algo más de 30.000 hospitalizaciones, pero el 90% de personas mayores con enfermedades crónicas. Esto se comporta más o menos igual.

P. ¿Ha venido la Covid-19 para quedarse?

R. También vimos enfermedades como el SARS y el MERS… son coronavirus que pueden mutar y saltar de animales a humanos. Cada vez lo veremos más y tenemos que ser muy prudentes con extremar medidas higiénico sanitarias, que en España son muy buenas. Estos coronavirus han estado ahí, a lo mejor lo que tenemos que pensar es que puede volver a pasar y que la búsqueda de vacunas no tiene que ser ante crisis como esta, no se debe parar nunca. Porque cuando llegue se nos habrá pasado este brote. Nos va a hacer falta para el siguiente. Hay que seguir investigando para poder cortar un brote si vuelve a surgir.

P. En Italia han cancelado algunos partidos de fútbol. ¿Si sigue expandiéndose el virus por España habrá que tomar medidas similares?

R. Lo que tenemos que transmitir a la población es tranquilidad. Y si me encuentro con sintomatología compatible a lo mejor no hay que suspender el partido, sino quedarme yo en casa. Si empezamos a cancelar eventos, la economía se nos va a fastidiar. Dicho esto, hasta ahora todos los protocolos del ministerio han sido buenos, la información a través del servicio de alertas y emergencias, con un portavoz único que está comunicando muy bien. Hay que transmitir que tenemos que estar alerta a lo que pase, pero que no haya alarma. Porque el pánico nunca es bueno para manejar estas crisis.