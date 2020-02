“No existe evidencia científica para cancelar el MWC”

"No existe un criterio sanitario para suspender el Mobile World Congress (MWC)". La frase, pronunciada este jueves por Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, es también el mensaje que están trasladando numerosos epidemiólogos y autoridades sanitarias.

La cancelación del evento se anunció el miércoles, mientras los máximos responsables de la Organización Mundial de la Salud (OMS) comparecían para explicar las últimas novedades sobre el coronavirus. El organismo internacional insistía en que no se han hecho de momento recomendaciones para limitar el tránsito de personas ni mercancías con China. "La OMS no puede ser el árbitro que decida si se celebra o no [el MWC], pero podemos ofrecer a los organizadores guías sobre cómo manejar los riesgos en función de cada evento, y se pueden reducir con medidas muy simples. Incluso si se detectan casos, el riesgo se puede manejar. Con las precauciones adecuadas, creemos que muchos de estos congresos se pueden celebrar; no hace falta asustar a la gente", aseguraba Michael J. Ryan, director del Programa de Emergencias Sanitarias del organismo.

Sylvie Briand, directora global de Preparación para Amenazas Infecciosas, añadía que la OMS podía ayudar a cubrir riesgos antes, durante y después del encuentro y aconsejaba a los organizadores estar en contacto estrecho con las autoridades sanitarias locales para que se actuase de forma "rápida y segura" si surgía un caso.

"Lo hemos repetido, lo han repetido todas las autoridades. No hay ninguna razón desde el punto de vista de salud pública para suspender acontecimientos como el Mobile", asegura a este periódico Antoni Trilla, jefe del servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona. Este experto opina que no se puede aducir un problema de salud pública y que "no hay motivos basados en la evidencia científica" ni en cambios de recomendaciones por parte de la OMS. "Es una decisión triste, aunque legítima, que contrasta con lo que está sucediendo en otros países de Europa, que están celebrando eventos similares sin mayores problemas", concluye.

Aunque el consenso sanitario mayoritario está en contra de la cancelación de eventos como el MWC, hay argumentos científicos a favor. Algunos los expone en este periódico Oriol Mitjà, médico especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona: "La transmisión de la infección es alta y difícil de controlar. Según modelos matemáticos desarrollados por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, con solo tres infecciones importadas existe una probabilidad de más del 50% de que ocurra un brote local. Recuerda a la epidemia del virus H1N1 en 2009, que se expandió a 120 países en menos de tres meses y que actualmente sigue circulando como causante de la gripe vulgar. La probabilidad de que se exporte un caso de COVID-19 de China a otros países depende del número de casos en el foco de origen y del número de viajeros salientes. Se esperaba que al MWC acudieran cerca de 20.000 personas provenientes de la región de Asia-Pacífico, y más de 5.000 de China. Además, entornos confinados y abarrotados (como los de una conferencia), son ideales para la transmisión de virus respiratorios".