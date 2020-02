El Mobile alega “razones de fuerza mayor” para reducir los costes de la suspensión

La GSMA, la asociación de operadores que organiza el Mobile World Congress, decidió este miércoles cancelar la feria tecnológica más importante del mundo, que debía celebrarse entre el 24 y el 27 de febrero. El principal responsable de la organización del Mobile, John Hoffman, ha explicado este jueves en rueda de prensa en Barcelona los motivos que ha llevado a la GSMA a cancelar el congreso. Hoffman ha explicado que se plantearon un formato más pequeño, "pero nuestros compradores nos indicaron que no vendrían"; también se planteó posponerlo, pero era imposible predecir "cuándo concluirá esta situación". El miércoles sostuvo que el brote mundial de coronavirus "hacía imposible" celebrar el congreso. Hoffman ha comparecido acompañado de representantes del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat, el Gobierno y Fira de Barcelona.

"Ha resultado imposible realizar este evento por razones de fuerza mayor. Las prioridades han sido: salud y seguridad", ha asegurado Mats Granryd, director general de GSM Association, que una vez tomada la decisión intenta ahora reducir el coste, en forma de indemnizaciones, vinculado a la cancelación de un evento que moviliza a 2.800 empresas y que genera un impacto en Barcelona de cerca de 500 millones de euros. Granryd ha sostenido que, pese a que la ciudad está preparada para acometer un reto sanitario como el del coronavirus, había "muchas declaraciones del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades y de otras instituciones" que sostendría el argumento de GSMA.

"Estaba todo a punto para hacer la mejor edición", ha dicho la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, que ha añadido que "lamenta la cancelación por el impacto económico pero también por el trabajo realizado". Quim Torra, presidente de la Generalitat, no ha asistido a la rueda de prensa pero sí se ha reunido en momentos previos con John Hoffman, principal responsable de la organización del Mobile.

Mats Granryd, director general de GSM Association; John Hoffman, principal responsable de la organización del Mobile; Quim Torra, presidente de la Generalitat; y Pau Relat, Presidente del Consejo de Administración de la Fira. Albert García

Granryd ha destacado que la decisión no tiene solo motivaciones económicas —"esto no va solo de dinero", ha dicho el ejecutivo— y, preguntado al respecto, ha descartado que la decisión de las grandes compañías de descartar asistir a Barcelona tenga que ver con la guerra comercial entre Estados Unidos y China. También ha declarado que no han calculado el coste de la cancelación.

Hoffman sostuvo este miércoles que el brote mundial de coronavirus "hace imposible" celebrar el MWC este año en Barcelona y han decidido cancelarlo, "porque la preocupación global respecto al brote de coronavirus, viajar y otras circunstancias hacen imposible para la organización celebrar el evento", expuso Hoffman en un comunicado este miércoles. La decisión llegó después de que una treintena de empresas anunciara que no asistirían al congreso. Ya trabajan con las administraciones para el MWC 2021 y los siguientes.

Una cadena de cancelaciones

La primera compañía en desertar fue la coreana LG. Corría el 5 de febrero y el temor de contagio hacía mella en el fabricante. Esta decisión fue como una compuerta por la que fueron saliendo compañías a una velocidad creciente. De poco sirvió que tanto la GSMA como las autoridades (Gobierno de España, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona) se esforzasen por dar una sensación de calma. GSMA incluso redobló los esfuerzos por asegurar la limpieza e higiene durante el certamen para evitar el posible contagio del coronavirus, que se hicieron más estrictas con el paso de los días y el aumento de cancelaciones. Pasaron de proponer cambiar los micrófonos asiduamente o sugerir que los asistentes no se saludaran con un apretón de manos a prohibir la entrada de cualquier viajero que llegara de la provincia china de Hubei y exigir a los asistentes que demostraran que no habían estado en China en los últimos 14 días. Incluso se planteaban tomar la temperatura corporal a los asistentes a la entrada.

Aun así, las gotas eran cada vez mayores: Cisco, Intel, AT&T, Sprint, Facebook y Mcafee; los fabricantes de móviles Vivo, Sony, LG, TCL o HMD y los de redes Nokia y Ericsson. La puntilla llegó el miércoles, cuando por la mañana grandes operadores europeos como Vodafone, Deutsche Telekom y BT, con mucho poder de decisión en la GSMA, se sumaron a las deserciones. Telefónica, que ejercía de anfitrión, prefirió mantenerse al margen.

El temor al coronavirus ha podido con todo eso. Y las consecuencias de la cancelación tendrán un coste millonario. Solo el presupuesto de los participantes (alquiler de pabellones, viajes, hoteles, dietas, etcétera) asciende a 500 millones de euros. Y es que el MWC tenía previsto congregar más de 100.000 participantes de 2.800 empresas de todo el mundo. Se estima que solo 6.000 provenían de China, aunque este número habría descendido bastante porque las propias firmas chinas, como Huawei, Oppo o Xiaomi, habían reducido al mínimo sus delegaciones voluntariamente.