Los españoles atrapados en Wuhan volarán hoy a Madrid en el avión fletado por Reino Unido

El nuevo plan de repatriación de la veintena de españoles atrapados en Wuhan, epicentro del coronavirus 2019-nCoV, pasa por sumarse al avión de rescate que fletará hoy el Reino Unido. La nave, propiedad de la aerolínea española Wamos y que en este momento permanece estacionada en Hanoi (Vietnam), aterrizará en Wuhan a lo largo del día. Se prevé que el avión despegue en la noche de este jueves o a primera hora del viernes (hora local), según ha hecho saber esta mañana el consulado español en China a las personas afectadas.

Los detalles de la operación todavía están por confirmar. Falta, por ejemplo, el permiso de las autoridades locales. Hasta este momento, la posición oficial del Gobierno chino pasa por “no recomendar la evacuación de extranjeros”, pero tampoco “oponerse”. Sin embargo, el positivo de al menos tres ciudadanos japoneses rescatados este miércoles podría hacerles cambiar de opinión. Anteayer también facilitaron la salida de ciudadanos estadounidenses, que ya han llegado a su destino.

De acuerdo a las últimas novedades, el plan de acción en este momento pasaría por volar primero a Londres. Acto seguido, este mismo avión pondría rumbo a Madrid, sin que los ciudadanos españoles pisen suelo británico. Una vez en España, serán puestos en cuarentena durante 14 días, el plazo máximo para la incubación del virus, en un hospital de la capital cuyo nombre no ha trascendido.

En principio, los familiares de nacionalidad china no podrán acompañarles. China se ha mostrado en todo momento tajante a la hora de rechazar la evacuación de cualquiera de sus ciudadanos. El consulado español, no obstante, ha asegurado a las familias que seguirán insistiendo y que los nombres de sus seres queridos estarán en las listas de evacuados hasta el final. Si se cumpliera lo previsto y no pudieran salir, el número final de españoles evacuados de Wuhan sería 19.

Otro de los problemas a solucionar en este momento es el desplazamiento de los afectados hasta el aeropuerto. Todos ellos están diseminados por una enorme ciudad –su superficie equivale a 14 veces la de Madrid–, algunos a más de 30 kilómetros de distancia, en la que el tráfico de vehículos particulares y el transporte público están prohibidos. El Consulado está trabajando en esta cuestión, aunque ha solicitado a los evacuados que busquen modos alternativos de llegar.

Los pasajeros, que solo podrán llevar consigo una maleta de un máximo de 15 kilos, serán sometidos a un examen médico para evaluar su estado de salud, por lo que se requiere que se presenten con al menos seis horas de antelación. Todavía no se sabe qué sucederá con aquellas personas que den positivo.

Esta operación conjunta entre el Reino Unido y España, además, podría llevarse a cabo en el último día en el que el país británico es también europeo. El Parlamento Europeo votó ayer a favor del acuerdo del Brexit, por lo que el Reino Unido abandonará la Unión mañana viernes.