Los españoles repatriados de Wuhan pasarán la cuarentena en un hospital de Madrid

Los españoles evacuados de Wuhan por el brote del coronavirus 2019-nCoV pasarán los primeros 14 días a su regreso a España aislados en un hospital de Madrid. Tendrán una planta entera para ellos, donde se podrán mover con total libertad y recibir visitas controladas de familiares; podrán usar sus ropas y habrá una habitación de juego habilitada para niños, ya que también llegará alguno en la expedición.

Estas son las medidas que tiene preparadas el Ministerio de Sanidad para la llegada de la veintena de repatriados, aunque por el momento se desconoce la fecha exacta. Exteriores está negociando con otros socios europeos cuál será el avión en el que embarquen, que está previsto que sea en los próximos días, para que puedan aterrizar durante el fin de semana como muy tarde.

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha explicado a este periódico que estas medidas han sido consensuadas tanto con China como con otros países de la Unión Europea, de forma que todos adoptasen cautelas similares. Son, en su opinión, “precauciones por encima de lo necesario con lo que se sabe de la enfermedad y en el límite superior máximo de seguridad”. Aunque España era en principio partidaria de una cuarentena domiciliaria, tal como ha decidido Japón, el acuerdo entre países de la UE es un “término medio” entre las opiniones los países que las han acordado.

También son medidas acordadas con China, que solo permite salir a extranjeros bajo ciertas condiciones. La primera es que los países se comprometieran a que salieran con las medidas de seguridad pertinentes y que los sometieran a algún tipo de cuarentena. Antes de abandonar Wuhan, las autoridades sanitarias chinas les someterán a un reconocimiento médico y no permitirán embarcar en el vuelo a nadie que presente algún síntoma de esta nueva neumonía, que ya ha infectado a más de 6.000 personas y ha causado 132 muertes.

Los repatriados partirán en una aeronave por determinar, previsiblemente junto a otros ciudadanos europeos. También se está negociando a qué lugar llegarán y cómo serán trasladados a España. Una vez en Madrid, los recogerá del aeropuerto de Barajas un autobús que les conducirá al centro hospitalario, que no se hará público para mantener su privacidad.

Una vez allí, el plan es que estén 14 días, que es el periodo máximo de incubación del patógeno, aunque si se descarta una posible transmisión también es posible que los plazos se acorten. Los familiares que los visiten tendrán que ir con guantes y mascarilla, deberán evitar el contacto físico y Sanidad les hará un seguimiento por si manifestasen síntomas.

Son medidas extremas, teniendo en cuenta que a priori los ciudadanos que llegarán están sanos. Se hace porque existe algún indicio de que la enfermedad pueda transmitirse mientras los infectados están en periodo de incubación aunque todavía sean asintomáticos. Es lo que aparentemente ha sucedido en Alemania, donde la trabajadora de una empresa contagió el virus a cuatro colegas antes de que se manifestase la dolencia. “Esto no es 100% seguro, hay fechas contradictorias y datos que no encajan bien. Hay que tener cuidado desde el punto de vista técnico para saber si se puede transmitir en esas circunstancias. En el caso de que se produzca, a fecha de hoy, son situaciones esporádicas. Pasa en todas las epidemias, pero no tienen un impacto grave en su evolución”, explica Simón, que reconoce que “se aceptan estas condiciones para la cuarentena” porque existe la posibilidad, aunque sea remota, de que se produzcan estos contagios.

La llegada de los evacuados “no varía el riesgo” que afronta España ante esta epidemia, asegura Simón. Si bien la Organización Mundial de la Salud elevó el riesgo internacional de la epidemia de moderado a alto, esto se produce “porque lo tiene que aplicar a muchos países, pero varía mucho entre ellos”. “En nuestra situación, nuestras circunstancias, nuestro entorno, el riesgo es moderado. Tendremos que valorar estos días si el evento de Alemania tiene implicaciones en la evaluación que haga la OMS”, concluye Simón.