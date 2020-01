Así ha cambiado la población en España desde 2009, por municipios y distritos

Si la población viviera tan apretada como en el distrito centro de Madrid, toda España cabría en Tenerife. El 72% de los residentes en el país ocupa el 1% del territorio. El análisis de los datos definitivos del padrón a 1 de enero de 2019, publicados este miércoles por el INE, permiten conocer cómo ha cambiado la población desde 2009. Y hacerlo por distritos y por municipios. Hay menos niños, más mayores y los habitantes siguen concentrándose en ciudades. Pero el crecimiento durante esta última década ha sido menor que el registrado en la anterior. Irrumpió la crisis económica y cambió las tendencias. Estas son algunas de las claves:

Ocho de cada 10 municipios han perdido población. La población ha superado los 47 millones de habitantes, una cifra que no se registraba desde 2013. El 76% de los 8.124 municipios españoles han perdido población entre 2009 y 2019. Solo el 24% ha ganado vecinos. "Vivimos un proceso de urbanización a nivel mundial, la población se va fundamentalmente a vivir a zonas urbanas, donde encuentran incentivos desde el punto de vista laboral, cultural, personal", explica Diego Ramiro, director del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

"Además de atender a los municipios pequeños, lo interesante es fijarnos en ciudades intermedias, que pierden población. Si los pueblos de alrededor decrecen, ellas también, al reducirse su zona de influencia", añade Ramiro. Es lo que ha ocurrido en Torrevieja, la ciudad de 50.000 a 150.000 habitantes que más población ha perdido desde 2009. Actualmente son unos 83.000 vecinos, 18.000 menos que hace una década.

Los distritos del centro de las grandes ciudades pierden población. Ocurre en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza... Las periferias de las ciudades han crecido durante estos 10 años, no solo por el flujo desde el centro, sino porque "tienen sus propias dinámicas demográficas", según explica Juan Antonio Módenes, profesor de Geografía en la Universidad Autónoma de Barcelona e investigador del Centro de Estudios Demográficos. "Este proceso, que se conoce como suburbanización, dominó la dinámica de las ciudades españolas, y en general de las occidentales, en las últimas décadas, especialmente en los ochenta, noventa y los primeros años 2000", apunta. "Ahora hay jóvenes que vivían allí con sus padres y que se emancipan en estas mismas zonas", afirma.

Josefina Domínguez Mujica, catedrática de Geografía Humana de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, vincula este fenómeno al mercado de la vivienda: "Está ligado a intereses económicos. Durante un tiempo se vendió la idea de la ciudad jardín como la panacea. Se potenció el desarrollo urbanístico en zonas residenciales. Ahora hay más presión en los centros urbanos, donde confluye el factor turismo con la gentrificación [proceso de expulsión de los vecinos de un barrio, sustituidos por otros de mayor capacidad adquisitiva], suben mucho los precios de los alquileres".

Los expertos matizan. "Se da una combinación de factores, sigue habiendo salida de hogares del centro hacia la periferia, pero son menos en número que hace 20 o 30 años. Porque la población tradicional en el centro de las ciudades está bastante envejecida y está siendo sustituida por nuevos flujos, especialmente en Madrid y en Barcelona", señala Módenes, del Centro de Estudios Demográficos de Barcelona. "Antes, cuando los jóvenes de Madrid querían emanciparse no tenían dónde hacerlo y salían. Competían con otros jóvenes por vivienda. Ahora, cuando hay un estilo de vida menos familiar, en el que muchos buscan independencia y vida cultural y de ocio, hay interés en quedarse en el centro. Pero ya no compiten con otros jóvenes, sino con plataformas turísticas", continúa.

El 90% de la población vive en el 12% del territorio. Si los residentes en España vivieran con la misma densidad de población que en el distrito centro de Madrid, cabrían en la isla de Tenerife, que ocupa unos 2.000 kilómetros cuadrados. El 72% de los habitantes del país se concentra en el 1% de la superficie. Las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona acogen al 23% de la población nacional.

31 provincias han perdido población. Las que más decrecen en términos porcentuales están en el noroeste de la Península: Zamora (12%), Cuenca (10%), Teruel (9%) y Ourense (8%). Los municipios de menos de 5.000 habitantes han perdido un 5,6% de población en esta década. "En Salamanca, por ejemplo, el 40% de los municipios de 500 a 1.000 habitantes han perdido población", explica Joaquín Recaño, profesor de Demografía de la Universidad Autónoma de Barcelona e investigador del Centro de Estudios Demográficos. "Zonas como Castilla y León, Asturias, Galicia y una parte de Castilla-La Mancha han sido siempre emisoras de población, bien hacia el extranjero a finales del siglo XIX y principios del XX, o a otras zonas de España. Por ello están envejecidas. Porque además confluye que no solo se quedan pocos jóvenes, sino que la fecundidad cae", afirma Diego Ramiro, del CSIC.

La España despoblada no es una novedad. La conocida como España vaciada no es un fenómeno reciente. Los pueblos despoblados hoy ya lo estaban hace 10 años. "No es un proceso que se haya producido de repente, sino que viene de muy largo plazo", expone Ramiro, del CSIC. "Madrid tenía en 1870 unos 250.000 habitantes. En 1900 tenía medio millón y en 1930 ya eran un millón, fundamentalmente gracias a flujos migratorios de la España interior. Algo que también ocurrió en Barcelona", continúa este experto. "Vivimos un proceso que no cesa, pero que tiene su origen hace más de un siglo". Ramiro llama a no idealizar ni denostar la vida en los pueblos, pero apunta a las parejas jóvenes deben tener "seguridad a medio o largo plazo" para asentarse en una zona y decidir formar familia. "El reto está en hacerlas más atractivas y en crear un tejido económico e industrial a largo plazo, que no es tarea de una legislatura sino que requiere mucho tiempo".

Población y territorio 100% de la superficie de España El 72% de la población vive en el 1% del territorio Fuente: INE. EL PAÍS Población y territorio 100% de la superficie de España El 72% de la población vive en el 1% del territorio Fuente: INE. EL PAÍS Población y territorio 100% de la superficie de España El 72% de la población vive en el 1% del territorio Fuente: INE. EL PAÍS Población y territorio 100% de la superficie de España El 72% de la población vive en el 1% del territorio Fuente: INE. EL PAÍS

285.000 niños menos. En 2009, el 10% de la población tenía menos de 10 años. Hoy son el 9,1%, cerca de 4,4 millones. Y la proporción de niños en este tramo de edad (de cero a nueve años) ha caído en este tiempo en seis de cada 10 municipios. En España los nacimientos han bajado casi un 30% en esta última década. "Se tienen 1,26 hijos por mujer. Si a este bajo índice de fecundidad se añade que hay menos mujeres en edad fértil, se explica el dato", apunta la demógrafa del CSIC Teresa Castro. "La edad del primer hijo se ha ido retrasando. Y en la encuesta de fecundidad del INE, las mujeres achacan las cifras a no haber encontrado una pareja adecuada y a razones laborales, es decir, precariedad", prosigue. "No hay visos de que mejoren los datos próximamente".

Los mayores de 65 son un millón más. Concretamente, casi 1,3 millones más que hace una década, hasta superar los nueve millones. Una de cada cinco personas supera los 65 años. Y aumenta el porcentaje de la población en este tramo de edad en el 42% de los municipios. "Además, sube la esperanza de vida. En 1900 era de 35 años al nacimiento. Ahora supera los 80. Es un reto para el sector cuidados. La Administración tendrá que plantearse cómo va a atender la dependencia", indica Ramiro. "Como parte del reto demográfico es vital plantear medidas eficientes, porque no es se puede tener un hospital en cada municipio. Pero todos los ciudadanos tienen los mismos derechos, independientemente del lugar en el que viven. La red de asistencia debe ser lo suficientemente tupida como para que nadie se quede desatendido", añade.

Distribución de la población 2009 2019 4 millones de hab. 3 2 1 0 0 4 10 14 20 24 30 34 40 44 50 54 60 64 70 74 80 84 90 94 Edad Fuente: INE. EL PAÍS Distribución de la población 2009 2019 4 millones de hab. 3 2 1 0 0 4 10 14 20 24 30 34 40 44 50 54 60 64 70 74 80 84 90 94 Edad Fuente: INE. EL PAÍS Distribución de la población 2009 2019 4 millones de habitantes 3 2 1 0 0-4 10-14 20-24 30-34 40-44 50-54 60-64 70-74 80-84 90-94 Edad Fuente: INE. EL PAÍS Distribución de la población 2009 2019 4 millones de habitantes 3 2 1 0 0-4 10-14 20-24 30-34 40-44 50-54 60-64 70-74 80-84 90-94 Edad Fuente: INE. EL PAÍS

Se superan los 47 millones de habitantes. Por primera vez desde 2013 se supera esta cifra y España continúa con una tendencia que se inició en 2016, cuando se registró un aumento de la población tras cuatro años de caídas, un fenómeno vinculado a la crisis económica. "La población ha crecido a menor ritmo que la década anterior, que fue la de gran eclosión inmigratoria", apunta Joaquín Recaño, del Centro de Estudios Demográficos de Barcelona. Los crecimientos más importantes se han producido en Álava (6%) y Baleares, Almería y Guadalajara (un 5% en las tres provincias). "Donde está el mayor dinamismo económico, turístico e industrial. También en provincias como Guadalajara, por su cercanía a Madrid. La provincia que más crece es Álava. Gipuzkoa y Navarra también lo hacen. Al País Vasco le afectó la crisis con menos intensidad y ha tenido entrada de extranjeros", prosigue.

Diferencia de habitantes por tamaño de los municipios Variación entre 2009 y 2019 –18.479 Menos de 100 –97.235 De 101 a 500 –62.460 De 501 a 1.000 –109.966 De 1.001 a 2.000 –63.842 De 2.001 a 5.000 De 5.001 a 10.000 +102.051 –2.197 De 10.001 a 20.001 De 20.001 a 50.000 +450.952 De 50.000 a 100.000 +340.479 Más de 100.000 +335.090 Fuente: INE. EL PAÍS Diferencia de habitantes por tamaño de los municipios Variación entre 2009 y 2019 –18.479 Menos de 100 –97.235 De 101 a 500 –62.460 De 501 a 1.000 –109.966 De 1.001 a 2.000 –63.842 De 2.001 a 5.000 De 5.001 a 10.000 +102.051 –2.197 De 10.001 a 20.001 De 20.001 a 50.000 +450.952 De 50.000 a 100.000 +340.479 Más de 100.000 +335.090 Fuente: INE. EL PAÍS Diferencia de habitantes por tamaño de los municipios Variación entre 2009 y 2019 –18.479 Menos de 100 –97.235 De 101 a 500 –62.460 De 501 a 1.000 –109.966 De 1.001 a 2.000 –63.842 De 2.001 a 5.000 De 5.001 a 10.000 +102.051 –2.197 De 10.001 a 20.001 De 20.001 a 50.000 +450.952 De 50.000 a 100.000 +340.479 Más de 100.000 +335.090 Fuente: INE. EL PAÍS Diferencia de habitantes por tamaño de los municipios Variación entre 2009 y 2019 –18.479 Menos de 100 –97.235 De 101 a 500 –62.460 De 501 a 1.000 –109.966 De 1.001 a 2.000 –63.842 De 2.001 a 5.000 De 5.001 a 10.000 +102.051 –2.197 De 10.001 a 20.001 De 20.001 a 50.000 +450.952 De 50.000 a 100.000 +340.479 Más de 100.000 +335.090 Fuente: INE. EL PAÍS

La inmigración: único factor de crecimiento. En un país en el que hay más muertes que nacimientos, la llegada de inmigrantes es la única opción para no decrecer. El año pasado, aproximadamente el 89% de la población era española, es decir, 42 millones de personas, frente al casi 11% de extranjeros. "El flujo de inmigrantes paró durante la crisis, y muchos de ellos se marcharon, incluso se activó el fenómeno de la salida de españoles al extranjero, algo que ya podemos dar por acabado", explica Recaño. Pero el número de inmigrantes creció en 2019 por segundo año consecutivo. Entre 2009 y 2019 la cifra de extranjeros ha aumentado en más de 600.000, según datos del padrón continuo. "Es la dinámica menos previsible, porque está muy relacionada con la economía", sostiene Diego Ramiro, del CSIC. "Tendremos que pensar cómo atraer a inmigrantes. Y en un futuro no muy lejano habrá una competición por migrantes cualificados".