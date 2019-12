Vox organiza una misa en memoria de los “niños abortados” en una iglesia de Sevilla

El único concejal que tiene Vox en el Ayuntamiento de Gelves, municipio sevillano de unos 10.000 habitantes, ha convocado a los vecinos a través de las redes sociales a una misa "por todos los niños abortados durante el año 2019" y por las mujeres "en peligro de exclusión y con pensamiento de abortar". El concejal, el periodista Rafael Fernando Sánchez Pareja, ha elegido el formato de una esquela para tan peculiar convocatoria que se realizará el sábado 28 de diciembre, día en que la Iglesia católica recuerda a los Santos Mártires Inocentes. La esquela, que ruega la asistencia "a tan piadoso acto de caridad", termina con la frase: "¡Déjalo nacer!".

La misa, que está anunciada en la parroquia Santa María de Gracia de Gelves, se complementará con un acto en Sevilla, en la Ronda de Triana, en el que el partido planea repartir un muñeco réplica de un feto de 14 semanas y realizar una campaña informativa contra el aborto "para remover conciencias". En la capital andaluza se leerá además un manifiesto "provida", adelantan fuentes del partido, y pedirán a "los creyentes que recen por el alma de los niños asesinados".

Gelves está gobernado por el PSOE, con 17 concejales, y su alcaldesa, Isabel Herrera, ha rehusado este jueves hacer declaraciones sobre la convocatoria de Vox. En este marco, se leerá un manifiesto "provida", tal como detallan fuentes de la formación, que recuerda que ya han publicado también una esquela pidiendo a "los creyentes que recen por el alma de los niños asesinados".

El párroco de Gelves, José Manuel Martínez Guisasola —con el que este periódico no ha podido ponerse en contacto— es también profesor del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Sevilla y del Centro de Estudios Teológicos. Martínez se ha autoeditado, en Punto Rojo, el libro La ideología de género. Génesis filosófica, desarrollo doctrinal e incursión jurídica. La obra, según la sinopsis de la editorial, parte de una idea de finales del siglo XX "nacida en el ámbito político e intelectual de la izquierda y que de un modo subrepticio y malintencionado se ha ido expandiendo. Dicha ideología parte de una premisa inicial: todo ser humano cuando nace lo hace en un estado de neutralidad sexual. Con ello lo que se pretende es imponer la idea de que la sexualidad no tiene un componente biológico sino que no es más que el resultado de una construcción social".

Por su parte, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, ha manifestado que "respeta las leyes aprobadas por todos sobre el aborto" así como "la libertad de las mujeres en este sentido", informa Europa Press. Para la consejera, cada partido tiene "libertad, según su ideario, de convocar esta serie de acciones", por lo que respeta "a todos los partidos políticos en ese tipo de convocatorias".