Donald Trump la emprende (otra vez) contra los molinos de viento

El presidente de EE UU, Donald Trump, se mofó este martes de la energía limpia y del calentamiento global en un mitin en Pensilvania. Trump bromeó con que el país estaría cubierto de molinos de viento si la candidata demócrata Hillary Clinton hubiera ganado en las elecciones de 2016. “Tendríais molinos de viento por todas partes si hubiera ganado Hillary [Clinton], con pájaros derribados por todas partes. Esos molinos hacen ese ruido, wa, wa, wa”, dijo el presidente. “Cariño, ¡Quiero ver la tele y no sopla el maldito viento! ¿Qué hago? Creo que por el calentamiento global... No hay viento, no hay vida, los océanos van a crecer 187 pulgadas [4,7 metros] en los próximos 250 años. Nos va a aniquilar”, continuó en tono burlón.

No es la primera vez que el multimillonario la emprende contra los molinos de viento, como Don Quijote. En otro mitin en agosto también se enfrentó a sus particulares gigantes sostenibles. “Si un molino está a menos de dos millas [tres kilómetros] de tu casa, tu casa no vale nada. Hacen ruido, son intermitentes, matan a los pájaros, se rompen todo el tiempo, tienes que reemplazarlos cada diez años porque se desgastan... Cuestan una fortuna y necesitan subvenciones. Aparte de eso, son bastante buenos”, explicó ante las risas de los asistentes al mitin celebrado en Cincinnati (Ohio). “Vamos a seguir con la gran energía que alimenta nuestros negocios y que crea tantos puestos de trabajo", añadió refiriéndose a la procedente de combustibles fósiles. Luego criticó también a la energía solar: "Cacahuetes en comparación con lo que necesitas”.

También en agosto, el presidente se dirigió a sus seguidores cerca de un complejo petroquímico de Pensilvania, y volvió a los molinos, incluso usando un chiste muy similar al que empleó ayer. "No te puedes fiar de ellos, de repente se paran y la televisión se apaga”. “Querida, quiero ver a Donald Trump en la televisión esta noche", bromeó el presidente de EE UU. "Pero el viento dejó de soplar y no puedo".