La Audiencia de Granada devuelve la custodia de su hija a la vicepresidenta de Infancia Libre

La Audiencia de Granada ha determinado que Rocío de la Osa, vicepresidenta de Infancia Libre, debe recuperar la custodia de su hija, que el pasado junio había quedado de forma cautelar en manos de una tía paterna de la niña, hasta que posteriormente otro tribunal determinara quién debía cuidar de la menor. Entonces, el Juzgado de Instrucción, 9 de Granada citó a declarar a la madre de la pequeña por los presuntos delitos de sustracción de menores, amenazas y desobediencia. Y dictó, como medida de protección de la pequeña, que esta dejara de vivir con su madre. La Audiencia resuelve ahora que no pudo existir sustracción, dado que De la Osa ostentaba la custodia de la niña desde 2017 y que por ello debe volver con su madre.

De la Osa es la cuarta mujer vinculada con Infancia Libre cuyo nombre ha trascendido tras impedir que los menores se relacionaran con sus padres. Como en otros casos relacionados con esta asociación, el progenitor había sido denunciado por abusos sexuales a la menor, unos hechos que no han sido probados. La Fiscalía ha abierto una investigación tras recibir un informe de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a los Juzgados de Plaza Castilla en el que se apunta a que la asociación operaba como una "organización criminal" y les acusa de apoyarse presuntamente en profesionales de la medicina y la abogacía para tramitar denuncias que seguían el mismo patrón, con el fin de perjudicar a los padres y para que les fuera retirada la custodia.

Paralelamente, cada una de las madres tiene abierta una causa por sustracción de menores. El caso de De la Osa continúa en fase de instrucción, por lo que el juzgado de Granada deberá decidir si es oportuno ir a juicio. Lo que la Audiencia ha determinado ahora, en un auto fechado el 20 de noviembre al que ha tenido acceso este periódico, es que debe suspenderse la medida de protección que fijó el juez instructor el 18 de junio, invocando los delitos de sustracción y de amenazas. "Al no existir indicios fundados de la comisión de los delitos que el señor instructor aduce para dictar la orden de protección, esta debe dejarse sin efecto", sostiene el tribunal. "El delito de sustracción de menores no puede cometerlo la señora De la Osa, ya que en junio de 2019 tiene atribuida definitivamente la guarda y custodia de la menor", se explica en el escrito.

La hija de De la Osa vive con su tía paterna desde junio. Ahora, la Audiencia sostiene que el juez instructor "carecía de competencia para acordar las medidas de naturaleza civil que acordó". Por ello, alude a las medidas fijadas en mayo de 2017 por un juzgado de violencia sobre la mujer, que otorgó la custodia de la niña a De la Osa. También recuerda que en 2017 se archivaron las diligencias previas por un delito de sustracción de menores, dado que la niña "convivía habitualmente" con su madre. Apunta además que la modificación de medidas debe tratarse en el juzgado correspondiente —bien el de violencia contra la mujer o uno de familia—. Este procedimiento ya está en marcha y el 30 de enero se celebrará una vista, según el abogado de De la Osa, Vicente Tovar.

"Ahora estamos esperando para ver si habrá finalmente juicio contra De la Osa. De ser así, recurriremos la decisión, porque la propia Audiencia dice que no hay indicios de delito", añade Tovar. "Y no puede haber desobediencia porque en 2017 se acordó un régimen de visitas para el padre en un punto de encuentro que debía empezar a desarrollarse cuando ambos progenitores estuvieran de acuerdo en ello y así lo manifestaran al juzgado. Nunca se acordó. Por lo tanto, no puede haber un incumplimiento", concluye el letrado. El auto es firme, por lo que el abogado sostiene que en los próximos días la niña volverá con su madre.