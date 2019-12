Arranca la segunda semana de la COP25. En la primera hubo fanfarrias inaugurales, jornadas interminables de negociaciones técnicas y un chimpúm final en forma de manifestación. Este lunes entramos en la semana decisiva: llegan a Madrid los ministros de Medio Ambiente de los países participantes para cerrar los flecos de lo negociado. Es el llamado tramo de Reuniones de Alto Nivel, así con mayúsculas. La fase Con Altura. Anda que no molaría que los responsables del ramo bajasen de los cochazos eléctricos cantando “Esto es pa’ que quede, lo que yo hago dura”. Y sobre todo, molaría mucho que lo que hagan, efectivamente durase.

Las ‘COPstars’

Mientras los ministros no canten, los medios centrarán su atención en las estrellas que pasan por la COP. Esta semana aterriza Al Gore, si no se cae de la agenda por el mal tiempo, como Schwarzenegger la semana pasada. Quien sí llegó —por si queda alguien que no se haya enterado—, es ¡Dame una G!, ¡dame una R!… ¡G-R-E-T-A! Está previsto que hable en la COP este lunes. El domingo lo pasó, entre ovejas, activistas y científicos, en el campus de la Complutense donde se celebra la cumbre alternativa.

La ‘contra cumbre’

Hasta el día 13 la Cumbre Social por el Clima ofrece cientos de actividades como contrapunto a la oficial. Su objetivo: poner el acento en los más vulnerables, el “sur global”, los indígenas, las mujeres… Y señalar la hipocresía del compromiso medioambiental de gobiernos y empresas. De momento, el sábado, la policía obligó a suspender el Toxic Tour, donde Ecologistas en Acción buscaba señalar los pecados climáticos de las empresas patrocinadoras de la COP.

La botellita

A la espera de ver en qué quedan las decisiones de los mandatarios, esta COP ya tiene su ansiado souvenir: una humilde botellita de agua conmemorativa (cada cumbre tiene la suya). Es de cristal y pone #deMadridydelgrifo. No certifico que nadie la acabe llenando de vermú. #Quedan5días