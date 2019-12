Ayer por la mañana, durante un rato, hubo un runrún: "Greta ya está en Madrid", publicó un medio. Y venga, todos los demás a confirmar que no. Y no. Fake news. Se espera que llegue mañana prontito; por la tarde dará una conferencia de prensa, cuyo lleno asegurado ya lo quisieran muchos de los conferenciantes de la COP, donde ayer se habló de bosques y cambio climático, con Reunión de Alto Nivel incluida, vamos que fueron ministros. Pero hubo más gente que habló.

Líderes espirituales

El Dalai Lama bendijo la mani del viernes por Twitter, donde tiene 19.3 millones de seguidores aunque él no sigue a nadie. Chulazo nivel tra tra; hasta Rosalía sigue a otra cuenta. Greta (3 millones de seguidores) le hizo retuit. El portavoz de la Conferencia Episcopal Española (17.900 followers) sí asistió en cuerpo y alma a la cumbre para advertir del "riesgo" que supone que "algunas corrientes ecológicas" defiendan la "reducción del número de humanos" (es decir, el control de la natalidad) al considerar "que la especie es el problema" del medio ambiente. Es la gran contradicción del ecologísmo católico: quieren salvar el planeta, pero a pelo.

Padres y madres

Más de 200 asociaciones de padres y madres emitieron una declaración conjunta pidiendo a los líderes de la COP que se conviertan en "verdaderos héroes" y den a sus hijos "el futuro que merecen". Imagínate el grupo de Whatsapp para consensuar el texto final.

Quijotes

Ayer llegó a Ifema (a la zona verde, donde no hace falta pase de la ONU) Don Quijote de la Ecología, como se definía un hombre con bacía de papel de plata y una tapa de olla de escudo. "Vengo en lucha contra el consumismo demencial", le contó al reportero de EL PAÍS Miguel Ángel Medina, mi dealer para estas cosas. "En realidad no son molinos los que impiden el camino sino poderosos gigantes contaminantes", dijo el activista disfrazado, con la hidalguía de quien no tiene millones de followers.