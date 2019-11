Cómo Josefa Fraile supo, 38 años después, que su hermana embarazada murió a manos de su amante

Cuando tenían cuatro y cinco años, las hermanas Josefa y Carmen Fraile Muñoz se juraron, abrazadas, que aunque sus padres las habían abandonado tras divorciarse, ellas se mantendrían unidas, y que no dejarían que nadie les hiciera más daño. Pero el destino les tenía reservado más dolor y una eterna separación.

A finales de 1981, Carmen, la hermana menor, tenía 24 años. Viajó desde Madrid a Barcelona acompañada de un ciudadano alemán que más tarde narraría en un libro su propio horror por haber nacido en un campo de concentración de la decrépita Alemania de 1945. Después, desapareció sin decir nada.

Josefa, la hermana mayor, hoy con 64 años, la buscó y la buscó, pero no volvió a saber de ella hasta 36 años después, en 2017. El Juzgado de Instrucción número 81 de Madrid —en el marco de una declaración de fallecimiento de Carmen necesaria para el testamento de la modesta herencia del padre de ambas, que aún vive—, envió a todas las comisarías de España el ADN de Josefa para que se cotejase con los ficheros policiales.

La alarma saltó en la comisaría de Manresa (Barcelona). El ADN de Josefa coincidía con el del cadáver de una mujer encinta que llevaba 20 años sin identificar, y que una máquina extrajo casualmente en 1999 de las entrañas de la tierra mientras hacía obras en el jardín de un chalé del municipio barcelonés de Sant Salvador de Guardiola, en la urbanización Cal Esteve. Entonces, la policía de Manresa no pudo identificar el cadáver, pero guardó la huella genética.

Casi dos décadas después los agentes pudieron por fin resolver aquel crimen archivado y sin autor. Era Carmen Fraile Muñoz. Presentaba un tiro en la base del cráneo. Y no estaba sola: en el interior del esqueleto había restos óseos de un feto de seis meses.

Un juez de Manresa acaba de dictar ahora, 38 años después de la desaparición de Carmen, un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS en el que procesa por delitos de homicidio y aborto al novelista de origen alemán y residente español Manuel Macarro Thierbach, de 74 años. Según el juez Pedro Cerviño, él disparó supuestamente en 1981 a la cabeza de Carmen y luego la enterró en el jardín del chalé alquilado en el que el escritor y la joven convivieron durante varios días tras viajar allí desde Madrid en un Seat 124.

Este crimen ahora resuelto (el escritor irá a juicio como presunto autor de ambos delitos, aunque acecha la sombra de la prescripción) aún esconde enigmas. Y realza la tenacidad de Josefa y de dos juzgados, el 81 de Madrid y el de Instrucción 4 de Manresa, que ordenó detener hace un año al novelista cuando el ADN volvió a unir los destinos de ambas hermanas después de 13.140 días. El juez dejó a Macarro en libertad provisional, pero ordenó que se analizase si era el padre del bebé no nacido. El resultado, positivo, llegó hace unas semanas al juzgado, precipitando el procesamiento de Macarro.

Una infancia desgarrada

Josefa lloró mucho buscando a su hermana. No quería morirse sin saber qué había sido de Carmen, que hoy tendría 63 años. La promesa de que se buscarían si a alguna de ellas le sucedía algo y el recuerdo común de tantas fatigas juntas la mantenían en vilo. Compartieron una infancia desgarrada por unos padres que se divorciaron y las abandonaron. A Josefa la recogió su abuela paterna y Carmen acabó en un internado. Años después, el padre volvió del extranjero con una nueva pareja, y se hizo cargo de ellas junto a la abuela. Pero las hijas huían de él, no lo querían.

Manuel Macarro, en una imagen de Facebook.

Angélica Albor, hija de Josefa, conoce bien el sinvivir que ha acompañado a su madre durante todos estos años. Siempre con su pensamiento en aquel año 1981, cuando su tía Carmen encontró un trabajo y decidió independizarse yéndose a vivir a un piso de la zona de Huertas, en Madrid. Siempre dándole vueltas al día que habló por última vez con su hermana Carmen, cuando esta se presentó "muy nerviosa" en su trabajo. “Iba desaliñada, llorando sin parar y parecía embarazada”, contó Josefa al juez más tarde. Le pidió que la esperase a la salida del trabajo para hablar, pero no volvió a verla.

A casa de la abuela paterna llegó, tras aquel fugaz y último encuentro, una postal supuestamente de ella diciendo que estaba en Barcelona. Al menos eso le dijeron a Josefa, pero ella nunca llegó a leerla. Supuso que se había ido a Barcelona con Manuel Macarro, a quien Josefa y su entonces pareja, Antonio Ampuero, le habían presentado tres meses antes. Macarro, que estaba casado y vivía con su esposa y tres hijos en Móstoles, se ganaba la vida en Madrid traduciendo textos del alemán al español.

El hombre con el que salía Josefa le conocía de haberle hecho varios encargos: importaba perros desde Alemania y necesitaba traducir las guías de los animales. Se hicieron amigos y el escritor le pidió un día que le presentase a una chica. La noche en que se conocieron quedaron en casa de Carmen. Cuenta el juez en el auto que Josefa y Antonio se quedaron en el sofá del salón mientras Carmen y Manuel se metieron en el dormitorio, donde mantuvieron relaciones.

Así que Josefa asumió que su hermana estaba con él en Barcelona. Pasó el tiempo y Carmen no volvió a dar señales de vida. A Josefa le dijeron que no se preocupase, que a veces las personas cambian de ciudad para olvidar el pasado. Por eso ella no denunció, pero tampoco olvidó a su hermana.

Sucesos claves para la investigación

Josefa Fraile Muñoz, en una foto actual. EL PAÍS

En 2017 ocurrieron dos cosas clave para la investigación: Josefa denunció formalmente ante la policía la desaparición de su hermana, y los agentes se quedaron con su ADN y el de su padre. La otra clave es que el Juzgado de Primera Instancia 81 de Madrid abrió un expediente testamentario para el reparto de los bienes del padre de ambas. Josefa declaró en este juzgado que la última vez que vio a su hermana fue en 1981. Fue entonces cuando dio el nombre de Manuel Macarro como la persona que en aquella época había tenido una relación con su hermana pero al que no volvió a ver después de esa noche. Ni siquiera sabía si Carmen seguía con él cuando meses después de aquel primer encuentro amoroso ella fue a buscarla llorando a su empresa.

El juzgado localizó a Macarro en Barcelona y le preguntó por María del Carmen Fraile Muñoz. Por escrito, Macarro respondió que "nunca había oído hablar de ella". No dijo la verdad, según el auto de procesamiento. Meses después, el ADN descubría que el cadáver desenterrado era Carmen y que la última persona con la que fue vista era el escritor. El Juzgado Número 4 de Manresa abrió diligencias por homicidio y mandó detener a Macarro en diciembre de 2018. Esta vez, delante del juez, el hombre sí admitió que a finales de 1981 viajó con ella a Barcelona, y que pasaron varios días en la casa de campo que había alquilado. Después, dijo, volvió a Madrid para recoger a su familia y llevarla al chalé de Barcelona. Antes, acordó con Carmen que se podía quedar allí varios días más y luego se marcharía. Aseguró que ignoraba que estuviera embarazada y que quedaron "como amigos".

El juez Pedro Cerviño no se cree que lo ignorase y ve maniobras ocultistas en que el escritor, tras instalarse durante unos meses con su familia en la casa del jardín, cambiase constantemente de viviendas en distintos municipios de Cataluña, como escondiéndose para evitar su localización.

El juez ha dado por concluida la investigación penal de este caso y acredita indicios para procesar a Macarro por delitos de homicidio y aborto. Lo ha citado a declarar el día 17 de diciembre en su juzgado de Manresa. De momento, le ha fijado una fianza civil de 150.000 euros. El supuesto móvil del crimen, según el auto de procesamiento, es que Macarro mató a Carmen porque estaba embarazada y él estaba casado y tenía tres hijos.

Más tranquila de espíritu, pues ya sabe qué fue de su hermana menor, Josefa esperará ahora a que haya sentencia. Legalmente, solo el padre de Carmen, que aún vive, puede pedir que los restos de su hija vuelvan a Madrid para ser enterrados. "No lo ha hecho, en el testamento ha puesto que se queden enterrados en Manresa", cuenta Angélica. Josefa no se habla con su padre desde hace muchos lustros. "Cuando acabe el juicio, ya veremos qué hacemos con mi tía Carmen y mi primo", avanza Angélica, con la esperanza de que su madre, 38 años después, haya encontrado por fin la paz interior de ver cumplida la promesa.