Casas de apuestas, no va más

“Un ludópata lo es toda su vida”, explica José Manuel Recouso, psicólogo especialista en adicción al juego y miembro del Consejo Asesor de Juego Responsable, del Ministerio de Hacienda. No existen datos sobre el coste de rehabilitar a un ludópata. “No hay cifras porque no interesa tenerlas”, afirma. La sanidad pública no tiene programas específicos generalizados para tratar la adicción al juego y esa carga suele recaer en las asociaciones que cuentan con psicólogos especializados. “Las terapias a las que acuden un enfermo y un familiar suelen costar unos 200 euros al mes y el tiempo medio para una recuperación es de dos años”, explica José Abad, presidente de Federación Andaluza de Adictos al Juego de Azar. Las asociaciones reclaman que parte del dinero de las sanciones se destine a sufragar la atención que prestan. “El Estado debería implicarse más, pero no a través de Hacienda, que es quien se beneficia de las tasas del juego; la prevención es un problema de salud”, incide Recouso.