Magrudis comercializaba hasta 50 productos distintos de los de La Mechá

Además de los productos comercializados bajo la marca La Mechá, Magrudis, la empresa causante del mayor brote de listeriosis de España, también distribuía otros 50 artículos preelaborados, de los que no había informado a las Administraciones ni se encontraban en su sede del polígono El Pino, en Sevilla. Así lo ha constatado el Ayuntamiento de la capital andaluza en el proceso de investigación a la cárnica. Se desconoce si Magrudis los elabora directamente, si hace de intermediaria o dónde los almacena. Tampoco hay indicios de que puedan estar contaminados por listeria.

Durante una visita a uno de los establecimientos abastecidos por Magrudis, el dueño indicó a los inspectores que además de carne, la empresa le suministraba otro tipo de productos y les mostró un listado con una oferta de unos 50 preelaborados, como croquetas, flamenquines… Son alimentos que no consta que la cárnica fabrique directamente y de los que no se ha encontrado ningún rastro en sus instalaciones a las afueras de Sevilla. Los propietarios no han comunicado esta segunda línea de actividad, que no tiene nada que ver con el resto de elaborados de La Mechá que sí aparecen en su página web y sobre los que ayer volvió a ampliarse la alerta sanitaria.

Este miércoles, la Junta anunció que había extendido la alerta a “al menos dos” productos más de Magrudis de los que no había constancia de que se estuvieran comercializando: el chorizo y chorizo picante. Sin embargo, la Administración había comprobado desde el pasado 20 de agosto que Magrudis anunciaba esos productos en su web, a través de un escrito firmado por el director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. En ese listado se incluían también el lomo al pimentón, lomo al jerez, zurrapa de lomo blanca y roja y zurrapa de lomo ibérico, manteca colorá, pringá, crema de carne mechada y chicharrón andaluz y se recomendaba que se extendiera la alerta sanitaria a todos ellos por haber sido "elaborados en las mismas instalaciones y con las mismas condiciones ambientales" que la carne mechada contaminada. La Junta la amplió para todos salvo para los chorizos el día 21. Los dos lomos dieron positivo en listeria.

Este jueves por la mañana, el consejero andaluz de la Presidencia, Elías Bendodo, aseguró que el Ayuntamiento había ocultado a la Junta la totalidad del listado de productos de Magrudis y que el Gobierno andaluz solo había tenido conocimiento este miércoles de la existencia de los chorizos.

La ocultación de la segunda línea de distribución paralela, no es el único particular sobre el que no ha sido clara la empresa, desde que el día 14 los inspectores de la Administración se presentaran en su sede para inmovilizar su carne mechada e informarles de que estaba contaminada con listeria. Cuando se preguntó a los propietarios si fabricaban chorizo —tras encontrar capoladoras, máquinas de picar carne necesarias para elaborar este producto, en su sede de Sevilla—, ellos lo negaron, según informó el Ayuntamiento. El miércoles, los investigadores constataron la devolución de ese tipo de producto en un albarán, además de morcilla. Hasta ese momento los investigadores no habían encontrado restos de chorizo o morcilla en las naves de Magrudis. Cuando se les ordenó tomar muestras de sus elaborados el día 20, no había ni chorizo ni morcilla.

El Ayuntamiento se pregunta si esos artículos pueden haberse elaborado en un lugar distinto de la sede de Magrudis en El Pino. Por esta circunstancia y por las dudas que suscita la segunda línea de distribución paralela de la empresa va a pedir a la Fiscalía que investigue, en un escrito que están preparando contra la cárnica.

Las irregularidades que rodean a Magrudis no terminan aquí. De acuerdo con la investigación del Ayuntamiento y de la que se ha informado a la Junta de Andalucía, la empresa Magrudis se dio de alta en el Registro General Sanitario de empresas alimentarias y alimentos de la Junta de Andalucía en el año 2015 sin contar con la documentación correspondiente y necesaria del Consistorio, por lo que carecía en ese momento de la licencia de actividad de acuerdo con la información recabada. También se ha podido constatar que hasta diciembre de 2018 la empresa no presentó en el servicio de Protección Ambiental del Ayuntamiento una declaración responsable para el inicio de actividad. Los servicios han detectado que las características técnicas de la empresa y su actividad no se corresponden con la declaración responsable presentada en esa fecha.

La Junta también ha confirmado que el pasado mes de julio Magrudis realizó unas obras de ampliación que requerían de una autorización previa, pero de las que informó el 31 de julio cuando ya había iniciado su producción. De haberse notificado las obras conforme a la normativa, la Administración debería haber visitado las instalaciones y revisado que cumplía los planes de autocontrol que garantizan que sus productos llegan en perfecto estado al mercado.