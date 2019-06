La dificultad del examen de Matemáticas de Selectividad origina una queja masiva en Valencia

El examen de Matemáticas II de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) al que se tuvieron que enfrentar este martes los alumnos en la Comunidad Valenciana ha levantado una gran ola de críticas en la plataforma Change.org, donde esta mañana a las 11.00 cerca de 26.000 firmas reclamaban "soluciones" ante lo que el impulsor de la queja describía como el "examen más difícil de todos los años".

Toni Gil, el coordinador de la PAU en la Comunidad Valenciana, afirma que el enunciado de algún apartado podía haber "mareado" a algún estudiante, pero que el contenido de todas las preguntas era "estándar". Gil también ha sugerido que en algunos centros puede no haberse explicado todo el programa del curso. Pero ha añadido que en las reuniones celebradas el martes para establecer los criterios de corrección de las pruebas en las cinco universidades públicas valencianas, en las que participaron tanto profesores de facultad como de instituto, "nadie manifestó que el examen de Matemáticas II hubiera sido más difícil que en años anteriores".

El coordinador de la PAU ha indicado que los alumnos tendrán derecho a que su examen sea corregido e incluso a solicitar su impugnación general. Pero ha destacado la paradoja de que en la plataforma de peticiones por Internet hayan firmado 25.000 personas cuando los estudiantes que realizaron el examen no llegaron a 9.000.

"Mucha gente apoya por simpatía", ha proseguido Gil, recordando que el año pasado también hubo en Valencia una campaña de magnitud similar en relación con el examen de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales; finalmente, el alumno que promovió la petición a través de Change.org obtuvo un 10 en el ejercicio, nadie impugnó formalmente el contenido de las preguntas y los resultados globales tampoco fueron inferiores a los de años anteriores. Una circunstancia que ha atribuido a la presión con la que una parte de los alumnos, así como sus familias, afrontan la prueba de acceso a la universidad.

Solo algún apartado

Después de analizar el examen a instancias de este periódico, Ferran García, profesor de matemáticas en excedencia por estar ahora en la Federación de Educación de Comisiones Obreras del País Valenciano, considera que la prueba no resulta particularmente difícil. "A excepción de algún apartado que puede tener mayor complicación, el resto consiste en resolver ejercicios y en la aplicación directa de técnicas que se ven durante el curso. Sí que se puede hacer un poco largo, pero no requiere tener lo que llamamos una idea feliz, que se te pueda ocurrir o no".