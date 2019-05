La Complutense crea una plataforma para luchar por un campus cero emisiones

La lucha contra el calentamiento global ha cristalizado en la Universidad Complutense (UCM) en la plataforma Complutenses por el Clima (CxC) formada por profesores, estudiantes, investigadores y personal de administración y servicio del campus. Esta mañana han aprobado un manifiesto en la Facultad de Filología dirigido al Consejo de Gobierno de la UCM para que se firme una declaración de emergencia climática, con un punto primordial: la redacción de una hoja de ruta de emisiones cero de la UCM para 2030 con objetivos concretos.



"No se trata de que se planten cuatro arbolitos, sino de adoptar medidas radicales, porque no puede ser que en Físicas haya investigaciones punteras por el clima y que el edificio no sea sostenible", ha puesto como ejemplo el impulsor de la idea Santiago López Ríos, profesor de la Facultad de Filología. Se trata de cambiar "un sistema ineficiente que deja una huella de carbono muy importante".



"Queremos que sea un movimiento de complutenses, conscientes, la universidad tiene que liderar este cambio social, este cambio de modelo de energía. Nos dimos cuenta de que si nos unimos podemos hacer mucho", ha remarcado López Ríos. Los participantes pretenden reducir emisiones de carbono, promover energías renovables, convertirse en foco de activismo sobre ‘cambio climático’, además de educar, concienciar y transferir conocimiento sobre esta amenaza.

Para ello, han reunido sus peticiones en varios puntos concretos dirigidos a las autoridades universitarias. En primer lugar, la aprobación en el menor tiempo posible de una declaración de emergencia climática, siguiendo el ejemplo de otras instituciones y organismos, en España y el extranjero. Además, se pide el respaldo a las reivindicaciones del movimiento Fridays for Future (Juventud x el Clima) y que la acción climática se considere inmediatamente una línea prioritaria y transversal de la gestión de la UCM en todos los niveles. La plataforma solicita también la puesta en marcha de una estructura (oficina, vicerrectorado, etc) para la crisis climática y la transición ecológica en la UCM y se la dote de presupuesto y personal suficiente. Y, por último, la hoja de ruta para la transición ecológica y de actuaciones frente a la crisis climática en la UCM.