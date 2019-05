El Ayuntamiento de Barcelona inicia el fin de su zoo decimonónico

Un ejemplar de rinoceronte en las instalaciones del Zoo de Barcelona. En vídeo, Barcelona aprueba la reforma conservacionista del zoo. Massimiliano Minocri | ATLAS

Las elefantas, leones, camellos, jirafas, osos del zoo de Barcelona pronto serán historia después de que el pleno del Ayuntamiento haya modificado, esta mañana, la ordenanza de protección de animales para transformar la instalación en el primer parque zoológico “animalista” de Europa. Un cambio que ha motivado las protestas de los trabajadores de la instalación que consideran que el equipo de gobierno de Ada Colau -con el apoyo de ERC y PDeCAT- ha puesto la primera piedra de lo que supondrá, en pocos años, la clausura de un parque inaugurado en 1892.

La ordenanza aprobada marca que aquellos animales que no estén en peligro de extinción dejarán de reproducirse en el zoo. De esta manera canguros, elefantes u osos desaparecerán cuando mueran los actuales ejemplares. El articulado del documento aprobado esta mañana anuncia que todos aquellos ejemplares que se encuentren en buenas condiciones para ser trasladados a un “santuario, refugio o equivalente” serán derivados. En el zoo barcelonés viven en la actualidad 2.000 animales de 300 especies diferentes.

Leonardo Anselmi (quien también coordinó la Iniciativa Legislativa Popular para abolir las corridas de toros en Cataluña) ha promovido una red de zoos que ha bautizado como “Zoos por el cambio”. Por el momento, son pocos los parques que han adoptado este modelo aunque en Argentina ya han comenzado a trabajar en este sentido el Ecoparque de Mendoza y el de Buenos Aires.

La iniciativa ciudadana impulsada por la entidad animalista Libera ha conseguido modificar la normativa de la instalación e incidir directamente en los criterios de reproducción de las especies. Alejandra García, la activista de Libera que ha leído en la sala de plenos la modificación de la ordenanza antes de su votación, se ha mostrado “feliz” porque ya sabe a qué santuario, en del sur de Francia, serán trasladadas las tres elefantas de Barcelona, Susi, Yoyo y Bully.

Aquellos animales que no puedan seguir ese mismo camino se quedarán en el zoo y la dirección tiene tres años para diseñar un proyecto para cada especie. Entre los objetivos previstos está también la recuperación de la fauna en diversas zonas. Por eso, el documento deberá “especificar, entre otros aspectos, cómo la reproducción de esos animales contribuirá con beneficios cuantificables a la conservación y viabilidad de la especie y del hábitat natural objeto de conservación a corto, medio y largo plazo, así como las fases en las que se realizará la reintroducción o refuerzo de poblaciones en la naturaleza. Todos los proyectos de especie deberán contener la reintroducción o el refuerzo poblacional en alguna de sus fases”. De tal manera que si los documentos no aseguran que las especies puedan ser liberadas en un plazo de tiempo se dejarán de reproducir.

Según los trabajadores del zoo, esto supone el fin del parque porque la mayoría de especies se reproducen para conservarlas ya que no hay programas de reintroducción en la naturaleza y los experimentos que se han efectuado siempre han acabado con pésimo resultados: con la muerte del animal criado en cautividad. De hecho, en la actualidad solo 11 especies del zoo de Barcelona pueden reintroducirse en la naturaleza : el sapillo balear, alcaudón chico, tortuga mediterránea, tritón del Montseny, gacela dorca, espátula, garcilla común, autillo, galápago leproso y los buitres negro y leonado. García ha sido tajante en este punto: “Si animales como los simios no pueden vivir en la naturaleza dejaremos de reproducirlos aunque se encuentren en peligro de extinción. No podemos permitir que haya individuos que estén predestinados a malvivir en jaulas”.

La nueva normativa prohíbe también el culling, o lo que es lo mismo, el sacrificio de animales sanos por problemas de consanguineidad. Además, la ordenanza acaba con el asociacionismo que garantizaba la supervivencia de los parques actuales. El Ayuntamiento de Barcelona se deshace de las redes internacionales de zoos que se intercambiaban animales para evitar consanguinidades y garantizaban el futuro de las especies.