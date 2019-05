Barcelona cambia el rol del zoo y restringe las especies

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona marcará hoy el futuro del zoo. Un parque donde solo tendrán cabida las especies decomisadas y aquellas protegidas que puedan reintroducirse en la naturaleza. A los animales que no cumplan estos criterios no se les permitirá reproducirse, por lo que al morir los ejemplares actuales de especies como el rinoceronte, los osos, los elefantes o los delfines desaparecerán definitivamente de un parque inaugurado en 1892.

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobará hoy la modificación de la “ordenanza de protección, tenencia y venta de animales” impulsada por la entidad animalista Libera.

La presión animalista aboca al Zoo de Barcelona a quedarse sin la colección de animales //elpais.com/ccaa/2019/03/31/catalunya/1554053224_421311.html Un criterio que solo cumplen actualmente 11 especies.

Pronto saltaron las alarmas. Los 150 trabajadores del zoo, junto con representantes científicos, denunciaron que se estaba clausurando el parque por la vía del agotamiento. Se dejaban de reproducir especies por lo que era cuestión de años que no quedaran animales.

Las negociaciones hicieron que se intentara llegar a un término medio. Desde la dirección del zoo se apostaba por mantener los animales de ecosistemas mediterráneos, los amenazados y aquellos para los que existan planes de conservación. De esta forma, se reducía el número de especies a 200. Una vez que hayan muerto las elefantas, el rinoceronte, los camellos o los osos no habría más ejemplares de estas especies. No era suficiente para los animalistas, que limaron su propuesta.

Hoy, si no hay sorpresas, se aprobará en el pleno —con el apoyo de BComú, ERC y PDeCAT— la iniciativa animalista Zoo XXI. Su promotor, Leonardo Anselmi, se mostraba ayer orgulloso y aseguró que será el “antes y el después” del zoo que ahora conocemos. El futuro parque será un “centro de rescate, recuperación y reubicación” de animales “maltratados, heridos, decomisados o encontrados”. Aquellos ejemplares que se encuentre en buenas condiciones para ser reubicados y no formen parte de “un proyecto de especie” serán derivados a “santuarios, refugios o equivalentes, donde se encuentren en condiciones que presenten más similitudes con las del estado natural”.

Pero el futuro del zoo, tal y como lo conocemos, no acabará en los santuarios sino en los “proyectos de especie”. Según la ordenanza que se aprobará hoy, los técnicos del parque deberán redactar un informe por cada especie: “El proyecto deberá especificar, entre otras, cómo la reproducción de animales contribuirá con beneficios cuantificables en la conservación y la viabilidad de la especie y del hábitat natural objeto de conservación a corto medio y largo plazo, así como las fases en las que se realizará la reintroducción o refuerzo de poblaciones en la naturaleza. Todos los proyectos de especie deberán contener la reintroducción o el refuerzo poblacional en alguna de sus fases. En ningún caso, los individuos que formen parte de un proyecto de especie se derivarán a otras funciones diferentes a la conservación”.

Anselmi aseguraba ayer que estos informes serán evaluados por un comité científico-ético, que “velará por la correcta aplicación de los criterios de reproducción y después será el Ayuntamiento quién tome la decisión última”.

El zoo también se deshace de aquello que garantizaba su supervivencia: las entidades internacionales de parques que se intercambiaban animales para evitar consanguinidades y garantizaban el futuro de las especies. La ordenanza marca que Barcelona promoverá la creación de una red que Anselmi quiere bautizar como “zoos por el cambio” para trasladar la propuesta animalista a otros parques.