El Constitucional avala con matices el régimen lingüístico de la ley catalana de educación

El Tribunal Constitucional ha avalado, aunque con matices, el régimen lingüístico de la Ley de Educación de Cataluña (LEC). El Alto Tribunal ha rechazado el recurso que interpuso el PP en 2009 a unos artículos de la norma porque, a su juicio, excluían al castellano como lengua vehicular del sistema. En concreto se trataba del articulado que regulaba el régimen lingüístico (currículum de enseñanza de las lenguas, contenidos y marco horario, entre otras cosas) y el apoyo lingüístico a los niños que llegaban de fuera de la comunidad para que conociesen el catalán. El TC rechaza que sean inconstitucionales y apunta que la imputación carece de "lógica" porque el PP no denuncia, precisamente, los artículos que aluden concretamente al modelo de inmersión lingüística, por lo que "el recurso no cuestiona realmente la constitucionalidad del sistema de conjunción lingüística". El TC ha anulado, no obstante, otros 10 artículos y una disposición adicional de la LEC que regulan las etapas de primaria, secundaria y bachillerato.

El TC se ha pronunciado ahora sobre el recurso que planteó el PP en 2009 a varios artículos de la LEC. En los referentes a la lengua, el PP recurrió el régimen lingüístico (artículo 9) y el que hace referencia al apoyo lingüístico específico que se da a los menores que llegan nuevos al sistema y no conocen las lenguas oficiales. No hizo lo propio, no obstante, con el artículo 11, que es el que se refiere, específicamente, al catalán como lengua vehicular en la enseñanza.

Según la LEC, el Gobierno catalán es el encargado de regular el régimen lingüístico, esto es, de determinar el currículum de enseñanza de las lenguas, sus objetivos, contenidos y regular el horario. El PP recurrió este artículo aludiendo a que invadía competencias estatales. Sin embargo, el Constitucional entiende que se trata de una regulación compartida y que no es necesario que en la norma catalana se haga una referencia específica a la legislación básica estatal.

Sobre el apoyo lingüístico a los recién llegados, la LEC apunta que "los centros deben proporcionar a los alumnos recién llegados una acogida personalizada y, en particular, una atención lingüística que les permita iniciar el aprendizaje en catalán". En este punto, el PP consideró en su recurso que se excluía al castellano como lengua vehicular del sistema, pero el TC sostiene que "debe entenderse que ello no excluye, pues no podría hacerlo sin incurrir en inconstitucionalidad, que los que no conozcan el castellano reciban también una atención lingüística personalizada de carácter similar".

Con todo, el Constitucional sí que ha anulado otros artículos porque no se ajustan a la normativa estatal, son repetitivos o la invaden. Son, por ejemplo, los que tienen que ver con aspectos regulatorios de primaria, secundaria, bachillerato o del cuerpo docente. Así, el TC anula el artículo 52.1, sobre el currículo educativo, porque "induce a confusión sobre el contenido vigente de la base estatal". El Alto Tribunal también declara insconstitucional el artículo 58, por ejemplo, "por ser una reproducción incopleta de las bases estatales".

El consejero de Educación de la Generalitat de Cataluña, Josep Bargalló, ha indicado, no obstante, que la anulación de este articulado y, en conjunto, la sentencia del TC, no implicará cambios en la práctica educativa. Bargalló ha asegurado que, de tener que modificar la LEC, se trataría cambios "en cuestiones de redactado teórico, no en cuestiónes de práctica del sistema educativo porque la sentencia no modifica nada de la práctica". De hecho, el titular de Educación ha celebrado que "la sentencia no altera nada respecto al modelo lingüístico".

Bargalló ha emplazado, no obstante, a los resultados de las elecciones generales del próximo domingo para saber si han de "cambiar sustancialmente la LEC". "La LEC se hace en el momento que la ley española es la LOE. Las impugnaciones se hacen en base a la LOE, pero ahora como la ley que está en vigor es la LOMCE, la resolución del TC se hacen en base a la LOMCE, lo que hace que tengamos una especie de esquizofrenia para entender la sentencia. Y todo apunta a que el resultado de las elecciones, sesa cual sea, llevará a un nuevo cambio de legislación. Si la semana que viene se derogase la LOMCE, tendriamos que ir al TC para que vuelvan a redactar la sentencia", ha dicho.

Lo que más ha lamentado el consejero, no obstante, es que la sentencia continúa "con la voluntad del TC de marcar unas bases educativas para todo el estado que hace que lo que se pueda hacer en Cataluña sea muy limitado".