Miles de personas salen a la calle en Madrid contra el aborto

Participantes en la manifestación contra el aborto celebrada este domingo en Madrid. SANTI BURGOS / ATLAS

Cargados con pancartas con lemas como “Yo fui un embrión ¿y tú?”, “El aborto detiene un corazón latiendo” y “El embrión es un ser humano”, varios miles de personas (40.000 según la organización) han salido a la calle en Madrid este domingo para protestar contra la ley del aborto. Con la consigna “Sí a la vida” más de 500 asociaciones se han manifestado para reclamar un incremento de políticas sociales que apuesten por la conciliación familiar. La marcha ha comenzado en la calle de Serrano y ha finalizado en la Puerta de Alcalá, donde sobre un escenario varias personas han relatado historias personales “a favor de la vida”. Hoy, 24 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Vida.

En la marcha han participado políticos como el secretario general del Partido Popular y diputado por Murcia, Teodoro García Egea. El dirigente político ha declarado que: "No se entiende que partidos como Podemos o el PSOE no estén en la manifestación. Nosotros defendemos la vida, la maternidad, la conciliación y el futuro de las familias". Lourdes Méndez, candidata a Vox por Murcia y también presente en el acto, ha reiterado la postura de su partido que considera que "el aborto es un mal para la mujer y no se puede trasladar como derecho”. Ha insistido en la necesidad de poner en marcha medidas que apuesten por “la familia” y por “la vida desde la concepción hasta la muerte natural”.

Álvaro Ortega, presidente de la fundación +Vida, ha pedido más recursos para política familiar, que, en su opinión, recibe una "cantidad irrisoria comparada con la que se destina para financiar el aborto”. Este año ha destacado la presencia de jóvenes, muchos de ellos han acudido para ayudar como voluntarios. Entre ellos se encontraban Almudena Prados e Isabel Lara. Ambas han subrayado la importancia de apoyar a las jóvenes que se quedan embarazadas y de que conozcan la existencia de asociaciones que les van a apoyar para dar a luz. “Si la madre no está preparada hay otras alternativas. Por ejemplo, dar el niño en adopción”, ha comentado Prados. En referencia a los casos en los que la mujer ha sufrido una violación, las jóvenes han explicado que se trata de casos muy esporádicos. Aunque han subrayado que son episodios muy graves y que, personalmente a ellas como mujeres, les preocupan mucho. “La violación es un trauma enorme, pero si encima abortamos, el trauma es doble. Lo primero que tiene que hacer el Estado es detener a esos violadores”, ha afirmado De Lara.

ampliar foto El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, en la manifestación. Santi Burgos

Otros manifestantes de mayor edad han recordado que el envejecimiento de la sociedad española es un gran problema. “Tenemos una España envejecida con el aborto. No se puede manipular la vida y menos desde el Gobierno, que debe estar para ayudar a la vida no para destruirla”, ha aseverado Cati Poblador, de 67 años. A la cabeza de la marcha, desde un camión con altavoces se animaba con música y se lanzaban mensajes por un megáfono: “El aborto es una lacra que acaba con la vida de 100.000 niños al año”.

A la capital se han trasladado asociaciones de toda España. “Queremos que todos vivan, no que mueran injustamente”, ha dicho Juan Andrés Talens, sacerdote de Valencia. El clérigo cree que “es una lástima que tantas mujeres se vean abocadas” a abortar. “La mujer es libre cuando ama. Cuando no ama no puede ser libre. Tu corazón está hecho para amar no para matar”, ha subrayado el cura. José Miguel Moedano, miembro de la fundación Desarrollo Integral de la Familia, ha asegurado que ha conocido casos de chicas que han abortado por presiones laborales y familiares. “Conocí a una joven de Rumanía embarazada a la que le ofrecimos ayuda, pero finalmente abortó porque le obligó su novio y tenía miedo de perder su trabajo. El aborto es una derrota de toda la sociedad. Nosotros estamos ahí para ayudar a esas mujeres, que muchas veces están solas”, añade.

Entre las entidades que se dedican a apoyar a mujeres que no disponen de medios para tener un hijo se encuentra Red Madre, una fundación que anualmente ayuda a 18.000 madres. Amaya Azcona, directora de la asociación, afirma que, aunque hay que cambiar cosas, “la sociedad está empezando a defender a la mujer en su maternidad”. Su organización ha salido a la calle, dice, para pedir a los partidos que elaboren leyes “de defensa de la vida”.