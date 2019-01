Nadie quiere pagar la cotización de medio millón de becarios

Adrián Todolí, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia, afirma que las empresas que pagan por los becarios —ya sea una remuneración por su trabajo o la cotización a la Seguridad Social—, “les valoran más y les forman mejor”. Esa es la conclusión de un estudio del Instituto Italiano de Estadística. “Tiene lógica, si pagas es porque lo ves como una inversión. Luego están las empresas que los usan para sustituir a trabajadores y ahorrar costes”, explica.

Todolí, que participó en la elaboración del informe de la Comisión Europea Quality Framework for Traineeships, que se publicó en 2014 y recoge una serie de recomendaciones para mejorar la calidad de las prácticas, cree que el decreto del Gobierno es positivo porque ayudará a dejar fuera del sistema a las empresas que pretendan “utilizar” a los estudiantes. “Será un buen filtro porque si no están dispuestas a pagar 51 euros, tampoco pondrán muchos recursos a su disposición”, comenta. Según el informe de la Comisión Europea, los años de crisis agravaron las situaciones fraudulentas en las empresas e institiciones de los países de la UE, donde, cada vez más, se utilizaba a los estudiantes para cubrir puestos estructurales. Una situación que perjudica a los graduados en paro y a los estudiantes. En dicho estudio, no se llegó a incluir la recomendación de obligar a la cotización de los becarios porque algunos países, como Reino Unido, no lo consideraron pertinente, asegura Todolí, autor del blog Argumentos en derecho laboral.

Otro de los problemas detectados, indica el investigador, es que los estudiantes realizan cada vez más prácticas, no con un propósito formativo, sino para engrosar su currículum y tener más posiblidades de encontrar un empleo. Las empresas, a la hora de elegir a sus candidatos, se decantan antes por los que cuentan con más horas de prácticas. “Es un círculo vicioso”, dice Todolí. Eso genera desigualdad entre los estudiantes con más recursos económicos, que pueden permitirse realizar periodos largos de prácticas, y los que se ven obligados a buscar trabajos de baja cualificación para incorporarse con rapidez al mercado de trabajo, señala el informe.