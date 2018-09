La brecha educativa en España se perpetúa de padres a hijos

La educación es una cuestión, más que de género, generacional. Las probabilidades de que un joven continúe estudiando más allá de la enseñanza obligatoria se disparan si sus padres también tienen estudios superiores. Y en España, esto no sucede en tasas que duplican la media de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): el 43% de la población española de entre 25 y 64 años no tiene el título de educación secundaria superior, cuando el promedio de los países miembro es del 23%.

Según el Panorama de la Educación 2018, presentado este martes en París, en España la educación sufre una “trampa intergeneracional” —el 55% de los adultos cuyos padres no tenían una titulación de enseñanza secundaria superior tampoco alcanzaron un nivel educativo superior—más que de género. Porque, como en el resto del mundo, los chicos españoles repiten más a menudo curso que las chicas y también son más ellos que ellas los que tiran la toalla y no pasan de la educación obligatoria. Aun así, las mujeres siguen ganando menos que los hombres, en parte porque eligen carreras menos técnicas y por tanto menos remuneradas. Aunque la brecha salarial es menor entre las universitarias que las que tienen estudios inferiores.

El problema de la educación española se encuentra en algún lugar de las etapas intermedias, porque se empieza bien y pronto. España tiene una de las tasas de matriculación más altas en atención y educación de la primera infancia (AEPI): el 96% de los niños de 3 años están escolarizados, comparado con la media del 76% en los países de la OCDE.

Pese a ello, el 34% de los jóvenes adultos en España no llega a la educación secundaria superior, una tasa que dobla ampliamente la media (15%) de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Un dato que probablemente explique otra alta cifra, la de los “ninis”: en 2017, la tasa de españoles de 18 a 24 años que no tenía empleo, no estudiaba o no recibía formación era del 20,9%, frente a la media de 14,5% de la OCDE.

España también ostenta otro récord preocupante: con un 11%, tiene la cifra más alta de alumnos repetidores en programas generales de educación secundaria inferior de todos los países de la OCDE, cuya media es solo de 2%.

Francisco Michavila, consejero de Educación en las delegaciones permanentes de España ante la OCDE, la UNESCO y el Consejo de Europa, considera que el motivo por el que España se encuentra entre las naciones con un porcentaje más bajo de población de 25 a 34 años sin educación secundaria superior -en el mismo rango que países como China, India, Indonesia o Turquía- es la falta de orientación profesional en edades más tempranas. "Habría que orientar a los estudiantes en fases educativas más tempranas al mercado de trabajo", señala.

Michavila critica que en los últimos años no se haya dado prioridad a los asuntos educativos y que entre 2010 y 2015 el gasto por estudiante en infantil, primaria y secundaria se redujese un 11% y en la educación superior un 13%, mientras en ese mismo periodo el gasto promedio en los países de la OCDE creció un 5% y un 12%, respectivamente.

"El gasto público en ambos niveles es inferior al promedio de la OCDE, mientras que el destinado al sector privado es ligeramente superior", lamenta Michavila. El gasto público en educación no terciaria en España alcanza el 2,7% del PIB frente al 3,2% de la OCDE, y la financiación privada es el 0,4% del PIB en España y el 0,3% del PIB en la OCDE. "Todo ello conduce a déficits de equidad aumentados en el último decenio sobre los que conviene actuar", señala.

En opinión de Mariano Fernández Enguita, profesor de la Universidad Complutense y autor de La educación en la encrucijada, "la OCDE nos recuerda la forma diabólica del sistema educativo español: mucho abandono prematuro, mucho titulado universitario y pocos títulos intermedios. Crecen los empleos más y menos cualificados, los mejor y los peor pagados, mientras las clases medias se reducen".

"Es interesante que la misma OCDE venga a desmentir el mito español de la escuela como ascensor social. El colegio sigue siendo, en lo fundamental, un mecanismo de reproducción y de transmisión hereditaria, al menos para las clases sociales y los grupos étnicos", añade Enguita.

Las mujeres, más estudiosas

Como en buena parte del mundo, las mujeres españolas estudian más y mejor que los hombres, aunque ello no acabe repercutiendo necesariamente en su salario una vez pasan al mundo laboral. Según la OCDE, “la presencia de las mujeres es igualitaria en los programas de formación profesional de educación secundaria superior y representan el 50% de los graduados”. Mientras, “los hombres corren un mayor riesgo que las mujeres de no alcanzar una titulación de educación secundaria superior”. De hecho, la brecha entre el número de jóvenes varones (39%) y mujeres (28%) que abandonan los estudios después de la enseñanza obligatoria (hasta los 16 años) es de 11 puntos porcentuales, la segunda más alta de la OCDE tras Portugal (14 puntos). La diferencia media de la OCDE es solo de tres puntos. Además, el 60% de los estudiantes repetidores son chicos.

¿Por qué acaban entonces ganando menos las mujeres? En parte, según la OCDE, por la “persistencia de un sesgo de género en los ámbitos de estudio”. Un ejemplo: entre los graduados en programas de formación profesional de Educación Secundaria Superior en ingeniería, producción industrial y construcción, las mujeres españolas constituyen solo el 8%, frente al 11% de media de la OCDE, señala la organización. Por el contrario, el 77% de los graduados en Educación Secundaria en salud y servicios sociales —carreras menos remuneradas— son mujeres, algo en lo que sí coincide España con los demás países.

“Normas culturales y nociones preconcebidas del papel de la mujer en la vida absorbidas durante la infancia siguen influyendo las decisiones (sobre qué carrera escoger), a menudo de manera inconsciente”, señala en el editorial del informe el secretario general de la organización, Ángel Gurría.

Aun así, estudiar le rinde a las mujeres, ya que “la brecha de género salarial se reduce en los niveles educativos más altos”. De acuerdo con los datos de la OCDE, mientras que en 2016 a las españolas de 25 a 64 años con un nivel educativo inferior al de secundaria superior se les pagó un promedio del 78% de los ingresos de los hombres (similar a la media de la OCDE), la cifra fue del 81% para las mujeres con educación terciaria (media de la OCDE: 74%). Pero aunque la brecha de género salarial entre personas de educación terciaria en España sigue siendo la sexta más baja de los países de la OCDE, la situación ha “empeorado” con respecto a los tiempos previos a la crisis: en 2005, las mujeres ganaban el 83% de los ingresos de los hombres, una tendencia prácticamente única entre los países de la OCDE y que todavía no se ha vuelto a recuperar.