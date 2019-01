El juicio contra Weinstein se celebrará el 6 de mayo en Nueva York

Más de un año después de las primeras acusaciones de conducta sexual inapropiada contra el productor cinematográfico Harvey Weinstein, un juez de la ciudad de Nueva York ha dictaminado hoy martes que el juicio se llevará a cabo el próximo 6 de mayo. La vista preliminar ha quedado establecida para el 7 de marzo.

Weinstein se enfrenta a dos cargos por violar a una mujer en una habitación de hotel en marzo de 2013 y a tres más por forzar a otra a realizarle una felación en su apartamento en Manhattan en julio de 2006. Weinstein se ha declarado inocente.

Así, la causa penal contra Weinstein sigue adelante después de que a finales del pasado mes de diciembre el juez neoyorquino James Burke desoyera la petición de la defensa para que se desestimaran todos los cargos contra el productor de Hollywood. En octubre, uno de los cargos por delitos graves de Weinstein fue desestimado después de que se descubrió que el agente del Departamento de Policía de Nueva York Nicholas DiGaudio fue acusado de entrenar a un testigo, lo que provocó que uno de los seis cargos criminales contra Weinstein fuera desestimado. El cargo estaba relacionado con la acusación de una actriz que aseguraba que Weinstein la obligó a practicar sexo oral con él en su oficina en 2004.

Entonces, el caso que ha arruinado la carrera profesional del productor parecía derrumbarse, lo que habría supuesto un serio revés para el movimiento #MeToo. Weinstein, de 66 años, aseguró en diciembre estar viviendo la “peor pesadilla” de su vida. “He tenido un infierno de año…la peor pesadilla de mi vida”, escribió Weinstein en un correo electrónico que envió a varias personas y que publicó la web de cotilleos sobre celebridades TMZ.

El hombre y su imperio comenzaron a hundirse el 5 de octubre de 2017, cuando el diario The New York Times publicó una extensa historia que detallaba numerosas acusaciones de acoso sexual por parte de Weinstein. Entre quienes acusaban se encontraba Ashley Judd, la primera actriz de alto perfil que se manifestó públicamente contra él. Weinstein dijo entonces que lamentaba su comportamiento y el "dolor" que había causado, aunque no admitió haber cometido ningún delito.

Tres días después era despedido fulminantemente de la compañía que cofundó con su hermano Bob Weinstein en 2005. Dos días más tarde, Ronan Farrow publicó una historia explosiva en The New Yorker que incluía nuevas denuncias de hostigamiento y violación contra Weinstein. Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie y otras actrices conocidas presentaron nuevas acusaciones en The New York Times. Luego llegarían otras: Lena Headey, Lauren Holly, Alice Evans, Lysette Anthony, Lupita Nyong'o y Rose McGowan. Georgina Chapman, esposa de Weinstein desde 2007, anunció que dejaba a su esposo. La pareja tiene dos hijos.

De las más de 80 denuncias hechas públicas, la Fiscalía en Manhattan consideró inicialmente que solo tres mujeres eran lo suficientemente creíbles como para construir un caso contra Weinstein. En total se presentaron seis cargos, de los que el acusado se declaró no culpable. Uno fue desestimado en octubre. Quedan cinco. Weinstein podría ser condenado a cadena perpetua.