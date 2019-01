La factura de las recetas subirá en Andalucía

Antonio García, profesor de Economía de la Salud de la Universidad de Málaga y asesor del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, defiende la subasta pero la cree mejorable. “Es una herramienta económica y debes tenerla en cuenta, pero quisiera ver los números”. La Consejería de Salud, defiende que hay “una total transparencia en cuanto a concurrencia” y que “la rendición de resultados de la compra de medicamentos” se refleja en la memoria anual del Servicio Andaluz de Salud.

Para García, uno de los peores efectos es que ignora la “continuidad farmacéutica” para los pacientes crónicos —diabéticos, hipertensos...— ya que el cambio de medicamentos se presta a confusión, un problema que ha subrayado el PP en su argumentario contra la subasta. El farmacéutico Javier Rodríguez relata su experiencia: “En seis meses, al abuelo le hemos cambiado varias veces de marca de pastillas y así le cuesta cumplir con la prescripción médica (...). Algunos no saben leer”.

Respecto a las multas impuestas a los laboratorios por desabastecimiento, García censura que la Junta les impide volverse a presentar a las subastas, pero no informa sobre si las multas son pagadas o no. “Ambas partes [Junta y oposición] tienen razón. Yo haría subasta, pero de otra manera, con mejoras en la seguridad del propio medicamento, con estudios de investigación de resultados en salud, que no se hacen por falta de voluntad política”, critica. Sobre las multas, la Junta matiza que desde 2016 “no aceptan ofertas de medicamentos cuyos laboratorios hayan presentado desabastecimiento en su suministro superiores a los dinteles establecidos”.