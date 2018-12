La denuncia por violación de una actriz argentina destapa decenas de casos de abuso

"Hoy me doy cuenta que tenía seis años cuando empecé a sufrir el abuso de un hombre". "Este chabón me obligaba a practicarle sexo oral, me tocaba mientras yo le decía que NO". "Cuando empezamos a hacerlo me dolía tanto que me puse a llorar, yo NO quería". "Me acabó en la boca sin mi consentimiento". "Sólo recuerdo que entraron, me pusieron boca abajo en una cama y mientras uno me penetraba el otro me decía "dale, maricón, seguí llorando". Decenas de víctimas de abusos silenciados durante años se han animado a contarlo por primera vez a raíz de la denuncia por presunta violación de la actriz argentina Thelma Fardín contra su compañero de rodaje Juan Darthés. #NoNosCallamosMás, #MiraComoNosPonemos, dicen los autores de cada nueva confesión.

Fardín también se atrevió a hablar después de que otras rompieran el silencio. "Durante nueve años lo anulé para poder seguir adelante. Hasta que hace unos meses escuché a otra chica acusar a otra persona", arranca Fardín en el estremecedor vídeo en el que cuenta cómo Darthés, entonces de 45 años, abusó de ella cuando tenía 16 durante una gira en Nicaragua. Antes que ella lo habían señalado por acoso otras tres intérpretes: Calu Rivero, Natalia Juncos y Ana Coacci.

El testimonio de Fardín ha conmocionado a la sociedad argentina. Apareció en todas las portadas de los diarios, abrió los telediarios y estuvo presente en numerosas conversaciones en mesas familiares, escuelas y lugares de trabajo. Durante el debate sobre la interrupción legal del embarazo, muchas mujeres confesaron haber abortado. Estos días, la catarsis colectiva incluye poner en palabras hechos de violencia sufridos en carne propia.

"[Mi madre] este año me dijo que gracias a mi y a mi hermana se estaba deconstruyendo. Que había naturalizado tantas violencias en su vida y que ya no más. Ayer me dijo que estaba dolida, asqueada y enojada", escribió la periodista Natalia Arenas en el portal web Cosecha Roja. "Mi abuela me acaba de contar una situación de abuso que sufrió a los siete años. Tiene 84, nunca había hablado. No lo puedo creer", contó en Twitter una argentina. "Me llevo 30 años poder contarlo [...] el marido de mi abuela, yo una niña de 9 años, me abusó y me dijo no le digas nada a tu abuela y a tu mamá xq se van a enojar con vos.. sigo traumada", contó otra.

Darthés es un actor muy popular en Argentina. Hace más de 20 años que los televidentes lo siguen en series que él protagoniza y en las que desempeña papeles de galán y de padre de familia. Tiene clubes de fans. Es conocido también en otros países latinoamericanos a los que han llegado esas producciones televisivas.

Su fama contribuyó a que en un primer momento muchos no creyesen las acusaciones que empezaron a aparecer en su contra. Actores y actrices salieron a defenderlo, asegurando que era un "caballero" y un "hombre respetuoso". Al verse acusado, Darthés contraatacó con una demanda por daños y perjuicios contra Rivero. Pero la denuncia penal de Fardín lo ha dejado aislado. Su abogada renunció el martes. Hoy, jueves, el actor no se presentó a la instancia de mediación del juicio contra Rivero. Ella sí. "Es un día en el que por fin la mujer ganó, me siento poderosa, me siento escuchada, me siento a salvo, gracias, estoy acá parada en nombre de todas las mujeres, estamos muy fuertes", dijo la actriz al salir del tribunal.

Darthés ha negado en televisión las acusaciones en su contra. "Ella se me insinuó", ha contado el actor. "Yo le dije: 'Thelma, vos tenés la edad de mis hijos, salí de acá'", ha continuado al dar su versión de los hechos sobre lo ocurrido en Nicaragua en 2009.

El caso ha disparado las llamadas para denunciar violencia de género e infantil. La línea nacional contra el abuso sexual infantil registró un aumento del 240% el día posterior a la denuncia de Fardín, con un salto de 16 llamadas a 55, informaron a EL PAÍS desde el programa estatal Las Víctimas contra las Violencias. Desde su habilitación, dos años atrás, este servicio ha recibido más de 5.000 llamadas. La línea 137, que acompaña a víctimas de violencia familiar y sexual en la ciudad de Buenos Aires, creció un 18%, al pasar de 626 a 736.

La denuncia contra Darthés ha vuelto a dar impulso al movimiento feminista en Argentina que desde 2015, con la irrupción de Ni Una Menos, ha salido de forma masiva a las calles para exigir un cambio cultural. Bajo el lema "#YoSiTeCreo", el mismo que se popularizó tras la polémica sentencia de La Manada, en España, las argentinas piden creer el relato de las víctimas en vez de cuestionarlas.