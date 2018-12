Reacciones a la sentencia de La Manada: “Se confirma la vergüenza”

"Se confirma la vergüenza. Condenan a los de La Manada por abuso sexual pero no por agresión sexual. Y luego habrá campañas institucionales llamando a las víctimas a denunciar. A las cosas por su nombre", ha opinado en Twitter uno de los líderes de Podemos, Íñigo Errejón, tras conocer la decisión de los jueces navarros de mantener la pena de nueve años de prisión a los cinco jóvenes sevillanos.

"Se les está diciendo a las mujeres que si no patalean, si no gritan, si no se juegan la vida, no están siendo violadas. Vamos a presentar una ley que blinde que solo sí es sí. Es necesario que el machismo salga de los tribunales de justicia porque, por desgracia, se ha instalado" en ellos, ha dicho por su parte Pablo Iglesias en una entrevista en Los Desayunos de TVE.

Iglesias ha insistido en la necesidad de dar formación de género a los jueces y fiscales. El líder del partido morado ha recordado que en su apoyo a la moción de censura del PSOE puso como condición la aprobación de una ley de libertad sexual para evitar sentencias como la de La Manada y ha subrayado que no entendería que las fuerzas políticas que respaldaron a Pedro Sánchez no apoyen esta ley.

La asociación Mujeres Juezas destaca por su parte que los jueces recogen en su sentencia que no hay "dudas sobre la falta de consentimiento de la víctima y admiten las dificultades en deslindar entre intimidación y prevalimiento". También subrayan que "dos votos particulares defienden que hubo violación, no abuso".