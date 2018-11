Paco Sanz, el perillán que estafó a más de 14.000 personas al simular “2.000 tumores”

ATLAS

Lo que más indignó a las miles de personas que se compadecieron de Paco Sanz fueron los 17 vídeos que halló la policía en su casa y en los que se burlaba de sus donantes y el manuscrito de sus premeditados ardides para sacarles el dinero. "Hay que hablar pausado [en la televisión]", "ganar la confianza [de la gente]", "no vacilar", "hablar por temas". Con este método, desplegado en televisiones y redes sociales, Paco Sanz, de 46 años, el hombre de los 2.000 tumores, estafó supuestamente a 14.000 personas que le ayudaron a combatir su enfermedad. Les sacó 353.027 euros de donaciones en las casi 2.200 transferencias de dinero que cosechó de personas bienintencionadas que creyeron sus mentiras, es decir, que moriría en seis meses si no le operaban en Estados Unidos. Y para ello pedía dinero. No le importaban las pequeñas aportaciones, decía.

Paco Sanz, el hombre de los 2.000 tumores, estafó supuestamente a más de 14.000 personas

Así lo detalla el último y definitivo informe de la Unidad de Delitos Tecnológicos de la madrileña comisaria de Vallecas. Los agentes señalan que Francisco José Sanz González de Martos (Paco Sanz, como él se autodenomina) abrió 32 cuentas bancarias desde 2009 para manejar las decenas de miles de euros en pequeñas cantidades que le remitieron ciudadanos que sucumbieron a su estudiada y burlona estrategia. Llegó a decir que le quedaban seis meses de vida e imploró ayuda para someterse a una intervención experimental que solo se practicaba en Estados Unidos.

La policía, a él, a sus padres y a una amiga, les atribuye delitos de estafa, apropiación indebida y blanqueo de capitales. Logró engañar a seis famosos, como el cómico José Mota, que le hicieron donaciones y hasta galas benéficas para recaudar fondos y solidarizarse con él.

"Desde hace años llevo sufriendo el síndrome de Cowden. Esta enfermedad me ha generado cerca de 2.000 tumores. Sin embargo, intento hacer mi día a día lo más normal posible. He agotado mis recursos y los de mi familia para pagar el tratamiento. Las autoridades me ignoran. Hago todo lo posible por salvar mi vida y la única opción experimental está en Estados Unidos. Gracias a personas como tú, voy a poder seguir con el tratamiento, quizá curarme, o incluso puede que se encuentre una cura que pueda ayudar a otros", explicaba en su perfil de Facebook. Todo eran mentiras de un perillán.

La policía le detuvo el 8 de marzo del año pasado. Un donante se dio cuenta del timo y denunció. El de Paco Sanz es una estafa similar a la de la niña Nadia, cuyo padre ha sido condenado recientemente a cinco años de cárcel por utilizarla como cebo para recaudar dinero, apelando también a que su hija necesitaba ser operada urgentemente de una extraña enfermedad. O moriría. Ya no tiene la custodia de la menor.

El informe definitivo que la policía ha aportado al juzgado revela que Paco Sanz ciertamente padece desde el año 2009 una enfermedad rara, el denominado síndrome de Cowden. Y que se trata de una afección genética que se caracteriza por la aparición de una serie de tumores benignos denominados hamartomas. Paco Sanz mintió en redes sociales y televisiones haciendo creer que su enfermedad era muy grave y que le quedaban "escasos meses de vida" si no pasaba con urgencia por un costoso quirófano de EE. UU.

"El plan de Paco Sanz", se indica en el informe policial, "fue construir una sólida infraestructura en torno a su enfermedad, estableciendo un cúmulo de circunstancias para dar absoluta veracidad a su historia"

La policía ha interrogado a sus médicos de Valencia. Estos coinciden en señalar que la enfermedad de Sanz en absoluto es un cáncer, y que, por tanto, en contra de lo que aireó en los medios, jamás ha recibido quimioterapia. Es una afección que no requiere tratamiento alguno sino revisiones periódicas para "evitar posible complicaciones", señalaron los médicos a la policía.

Los investigadores han analizado lo que hizo Paco Sanz con el dinero de las donaciones. Solo en compras se gastó 288.097 euros. Viajó a Estados Unidos, él y miembros de su familia, por motivos ajenos a la medicina. E incluso disfrutó de un crucero de placer con su amiga, también implicada junto a sus suegros en los delitos que les atribuye la policía: estafa, apropiación y blanqueo de dinero.

"El plan de Paco Sanz", se indica en el informe policial, "fue construir una sólida infraestructura en torno a su enfermedad, estableciendo un cúmulo de circunstancias para dar absoluta veracidad a su historia". Llegó a crear una fundación cuyo fin social era la investigación del Síndrome de Cowden, creó una web y un servicio de mensajería solidaria, participó en programas de televisión y usó las redes sociales para promocionarse, según la policía. El cómico Santi Rodríguez participó en una gala en la Universidad de Valencia cuyos fondos íntegros y en metálico fueron para Paco Sanz. Santi Rodríguez declaró a través de Twitter al conocer el fraude: "Me siento engañado y cabreado a la vez".

"Daño a las causas nobles"

Aparte del humorista televisivo José Mota, también le ayudaron económicamente escritores, artistas y deportistas de la talla de Ignacio Guerreros García, David Venancio Fernández Batanero, Mireia Mula Sánchez y Miguel Hervás Abad. El abogado Manuel Merino, que ejerce la acusación en este caso en nombre de la Asociación Nacional de Afectados por Internet y las Nuevas tecnología, lamenta "el daño causado por este pícaro a la defensa de las causas más nobles". Y está convencido de que la cantidad estafa es "muy superior" a la que la policía ha podido constatar con el análisis de los movimientos bancarios.