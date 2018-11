Los menores son víctimas de la mitad de los delitos sexuales

Mujer, agredida en una vivienda o aledaños entre mayo y septiembre por un desconocido español, que tiene entre 41 y 64 años. Ese es el perfil tipo de la agresión sexual en España, según constata el Informe sobre delitos contra la libertad e indemnidad sexual elaborado por el Ministerio del Interior y al que ha tenido acceso EL PAÍS. El estudio, el primer gran análisis detallado sobre la materia en el país, muestra un incremento del 29,8% en este tipo de agresiones desde 2012 —de 9.008 casos ha subido a 11.692 en 2017— y arroja un dato escalofriante: el 50% de las víctimas son menores. Cataluña, Andalucía, Madrid, la Comunidad Valenciana, Canarias y Baleares encabezan la lista de comunidades con mayor incidencia.

El informe, toda una radiografía de los delitos sexuales en España, lo ha elaborado Interior —a partir de datos conocidos por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado— tras el enorme “reproche social y penal” suscitado por casos como el de La Manada, donde los magistrados calificaron de abusos sexuales varias penetraciones contra una chica de 19 años por cinco hombres en los sanfermines de 2016. Este informe —que incide en que “solo el 5% de los casos se califican como violencia de género”, es decir, los ocurridos entre parejas y exparejas— pretende servir “de herramienta a la Delegación Contra la Violencia de Género para que todos los delitos sexuales contra la mujer sean clasificados así, siguiendo las líneas de acuerdos internacionales como el de Estambul”, según los autores del estudio.

“No se producen más delitos contra la libertad sexual que antes”, advierten, “solo se denuncian muchos más casos”.

INFORME SOBRE DELITOS SEXUALES Año 2017 Fuente: Ministerio del Interior, INE y elaboración propia. EL PAÍS

Más sensibilización social. Las razones de que se conozcan más abusos sexuales año a año (3.087 en 2012 y 4.792 en 2017), de que se hayan duplicado las denuncias de agresiones con penetración (351 en 2012, frente a 731 en 2017)... “se debe a la mayor sensibilización social, tanto entre las mujeres”, principales víctimas de estos delitos que cometen, en su mayoría, hombres; también a las “asociaciones que defienden sus derechos y que se encargan de canalizar esas denuncias”, aseguran los expertos. Otra razón que ha favorecido el incremento de denuncias es la

creación del Estatuto de la Víctima así como los cambios recogidos en el Código Penal en 2015, que modificaron la edad mínima del consentimiento sexual (16 años) y agravó las penas para los delitos de abuso sexual, explotación sexual de menores y pornografía infantil, al tiempo que tipificó como delito la divulgación no autorizada de grabaciones o imágenes íntimas obtenidas con el consentimiento de la víctima pero divulgadas sin su conocimiento (sexting).

TIPO DE DELITO Y EVOLUCIÓN EN CINCO AÑOS Fuente: Ministerio del Interior. EL PAÍS

Perfiles de víctima y agresor. La víctima tipo es una mujer asaltada mayoritariamente en vivienda y anexos. De hecho, 4.773 del total de agresiones del año pasado se produjeron en casas, ascensores, rellanos de escaleras, garajes—, muy por encima de las ocurridas en espacios abiertos (2.794). El agresor, un hombre generalmente español de entre 41 y 64 años, las ataca entre los meses de mayo y septiembre. Los delitos más graves (agresiones sexuales con penetración) tienen como víctimas principalmente a mujeres españolas de 18 a 30 años.

Perfectos desconocidos. En contra de la creencia extendida de que muchos de los abusos se dan en el seno de la familia, los datos de la policía revelan que es más común que el agresor y la víctima no se conozcan, “al igual que ocurre en la mayor parte de las tipologías delictivas”. “Lo normal es que quien te roba la casa no te conozca de nada y, en estos casos, con mayor motivo, ya que al autor evita volver a encontrarse con su víctima”, aseguran los expertos. “Siempre ha sido así”, añaden y recuerdan, de nuevo, el caso de La Manada: “Esa chica solo los conocía de esa noche”. Agresor y mujer víctima no se conocían en el 72% de los casos. En el 5% el detenido o investigado fue su pareja, en el 8% familiares y en el 16% personas con las que mantenía otro tipo de relación.

INFORME SOBRE DELITOS SEXUALES Año 2017 * Se desconoce el sexo de 28 víctimas. ** Se desconoce el sexo de 17 víctimas. sd. Sin datos.

Fuente: Ministerio del Interior. EL PAÍS

Nacionales y extranjeros. La víctima de delitos contra la libertad sexual es española en el 74,5% de los casos y los detenidos o investigados por la policía lo son también en un 93,5%. Entre el 6,5% de los agresores extranjeros el grupo más nutrido es el de ciudadanos de otros países de la Unión Europea.

Los menores. Los menores son víctimas de la mitad de los delitos sexuales. Los más comunes contra ellos son, según las cifras de 2017, el abuso sexual (2.086); el exhibicionismo (495), la agresión sexual (443), la corrupción (433) y el abuso sexual con penetración (258). La razón de esta cifra la atribuyen los expertos al creciente uso de las nuevas tecnologías. “Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), prácticamente el 100% de los menores accede de manera habitual a las nuevas tecnologías y las redes sociales”, recuerdan.

Esclarecimiento. El informe servirá de base a los investigadores para trazar líneas de investigación. No obstante, los delitos contra la libertad sexual tienen uno de los más altos porcentajes de esclarecimiento. Hasta un 76,1% de los casos conocidos son resueltos, y un 80,9% si se trata de agresiones sexuales con penetración.