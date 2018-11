El Gobierno creará una web para combatir la endogamia en la Universidad

El Código de Conducta de Contratación de Investigadores de la Comisión Europea exige lo contrario que suele ocurrir en España, que los anuncios de plazas “no presenten un perfil tan especializado que desanime a posibles candidatos”. Además, los avisos deben pormenorizar las condiciones y los derechos laborales, así como las perspectivas de desarrollo profesional. La Comisión Europea acredita también con el sello Human Resources Strategy for Rechearchers (HRS4R) la política de recursos humanos transparente.

Luis Sanz-Menéndez, autor de diversas investigaciones sobre la endogamia, cree que "si no traduces al inglés el anuncio, excluyes ya a los extranjeros”. Estos, por otro lado, deben de estar acreditados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) para la mayoría de las plazas.

En 2012 la Comisión Europea creó además el Portal Europeo para la Movilidad de los Investigadores Euraxess, en el que se cruzan convocatorias de plazas de investigación, pero en España apenas se utiliza. Hay inscritas 104 entidades de este país, casi todas catalanas y no todas de titularidad pública. “Euraxess funciona muy bien en países pequeños como Holanda o los escandinavos, donde no es determinante la proximidad social y cognitiva. Donde uno no te elige porque te conozca o sepa del tema en el que trabajas”, sostiene Sanz-Menéndez.