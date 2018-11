Un calendario vacunal único y para todas las edades

“Es el salto adelante que faltaba para fijar la idea de que las vacunas no son solo una cosa de niños y grupos de riesgo, sino una constante que nos acompaña y da salud toda la vida”, resume Esther Redondo, coordinadora de actividades preventivas de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen). “Todos hemos visto mil veces el calendario infantil. A partir de ahora veremos otro que incorpora todas las edades. Es muy importante el mensaje que esto trasladará a todos los implicados, de médicos a pacientes”, añade.

El nuevo calendario viene a cimentar las teselas de un mosaico fragmentado entre comunidades y grupos de edad. Al infantil —que arranca durante la gestación con la inmunización del feto a través de la madre con la dTpa (difteria, tétanos y tos ferina)—, se unen ahora los recordatorios necesarios durante la edad adulta y las inmunizaciones recomendadas a partir de los 65 años, como la gripe y la enfermedad neumocócica, después de que Sanidad y las comunidades hayan acordado igualar las disparidades en indemnización que se dan en España.

Desde la gestación a los 14 años (con una revisión a los 18 años para subsanar las dosis ausentes), el calendario incluye 13 vacunas que protegen frente a una veintena de enfermedades. Por ahora, la inmunización contra la meningitis B (Bexsero), seguirá fuera de la financiación pública.

Cataluña, Ceuta y Melilla, además, vacunan a los niños contra la hepatitis A. Y Melilla y Asturias suman presentaciones conjugadas que protegen contra más virus de enfermedades ya incluidas en el calendario. “No se acaba de articular un calendario realmente único”, lamenta Fernando Moraga-Llop, vicepresidente primero de la Asociación Española de Vacunología. “Es un paso importante y fija un plan de mínimos. Deberá mejorar, pero se ha progresado mucho y no está tan lejos de lo que piden las sociedades científicas, partidarias de extender todas las vacunas”, añade.

En la edad adulta, el calendario prevé la inmunización con tres vacunas: varicela, triple vírica (sarampión, rubeola y paperas) y la DTPa (similar a la dTpa, con distintas concentraciones según la enfermedad). Pero no para todos, solo para aquellas personas que no estén ya protegidas, bien porque hayan sido vacunadas o bien porque pasaron la enfermedad. Este es uno de los escenarios que queda más abierto en el nuevo calendario, ya que la implantación de las vacunas no llegó de manera uniforme a algunas generaciones.

“En general, se considera que los nacidos antes de los años setenta ya están protegidos porque pasaron estas enfermedades de niños. Y la vacunación se generalizó a medida que avanzó esa década”, explica Redondo. Persisten, sin embargo, bolsas de nacidos en esos años que no están protegidos contra alguna de estas enfermedades. Han sido, por ejemplo, de los más afectados en los recientes brotes de sarampión registrados en España en la última década.

Para Redondo, “no es necesario adoptar medidas específicas” para rellenar este vacío. “Una de las virtudes del nuevo calendario es precisamente eso, que refuerza la conciencia sobre la necesidad de inmunización. Serán los médicos de atención primaria quienes tendrán que aprovechar las consultas de personas de esa edad para completar el historial de los pacientes. Y si lo estiman necesario, pautar las vacunas. Pero debe ser algo normalizado, dentro de la habitual relación entre el médico y el paciente”, añade Redondo.

A los 65 años llega el tercer momento clave del calendario. A esa edad es necesario aplicar una nueva dosis frente tétanos y difteria, y empezar a vacunar anualmente contra la gripe. También contra la enfermedad neumocócica.

Es en esta edad en la que el nuevo calendario ha dejado más insatisfechas a las sociedades científicas. “Hay algunas, como Madrid, que ya cuentan con calendarios más completos para los mayores y no se ha seguido ese ejemplo”, lamenta Moraga-Llop. Como sucede en la infancia, las autonomías que lo deseen seguirán financiando más vacunas que las incluidas en el plan aprobado entre el Gobierno y las comunidades en el Consejo Interterritorial.

“Ha sido una pena no ir más allá, se queda corto”, resume José Antonio López Trigo, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG). “Acudimos a las reuniones con el Ministerio muy esperanzados, pero finalmente se han ignorado nuestras propuestas, que están basadas en las evidencias y consensos alcanzados por la clase médica”, añade.

Para la SEGG y otras sociedades era importante “avanzar la edad de vacunación de la gripe”. “Lo ideal es empezar a los 50 años, aunque entendíamos que es algo que podía hacerse gradualmente”, añade López Trigo. Algo parecido ocurre con la enfermedad neumocócica, donde la SEGG lamenta “que siga habiendo una gran disparidad entre comunidades, lo que carece de cualquier sentido desde el punto de vista médico”. Por último, las sociedades lamentan la exclusión de la vacuna contra el herpes zóster.

El calendario que previsiblemente aprobará el Consejo Interterritorial se ve complementado con otro, mucho más extenso y detallado (el documento que lo recoge supera las 180 páginas), para grupos de riesgos específicos como enfermos crónicos, trabajadores con exposición y viajeros. Este documento, elaborado por el ministerio, ha sido muy bien recibido por todas las comunidades autónomas.