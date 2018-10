La Universidad de Barcelona retira el doctorado a un cargo del PDeCAT por plagio

La Universidad de Barcelona (UB) retirará el título de doctor a Marc Guerrero, figura destacada del sector liberal del PDeCAT, por haber plagiado partes importantes de su tesis de un libro publicado por el politólogo Jaume Urgell, según ha podido saber EL PAÍS. La decisión llega tras el preceptivo informe de la Comisión Jurídico Asesora de la Generalitat, que ha ratificado las irregularidades encontradas por una comisión de la universidad que detectó la existencia de “pasajes plagiados de gran relevancia” y la copia de una "parte esencial de la estructura argumental”.

Guerrero era en el momento de la denuncia eurodiputado y la figura más importante del partido en Bruselas, donde también era vicepresidente del Partido Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE).

Guerrero recibió la máxima calificación por su tesis, cum laude, que defendió en 2007 en la Facultad de Económicas de la UB. Titulado La identidad en la actuación exterior subestatal, el trabajo se centraba en comparar la política exterior de la Generalitat de Cataluña con la del Estado de Washington, en Estados Unidos.

La tesis, sin embargo, contenía al menos cuatro páginas copiadas literalmente del libro Dar protagonismo a Cataluña, de Urgell, que cuenta con un máster en Administración Pública por la Universidad de Harvard, además de numerosas coincidencias en su exposición, según avanzó este diario en diciembre de 2015.

Tras recibir la denuncia de Urgell, la Escuela de Doctorado ordenó crear una comisión técnica formada por tres catedráticos para investigar el plagio. La comisión concluyó que Guerrero había copiado de forma literal “aproximadamente” cuatro páginas del libro de Urgell. Pese a que esta extensión, según palabras de la propia comisión, “parecería tener una importancia relativamente menor”, las conclusiones destacaron que “los pasajes plagiados tienen un papel de gran relevancia” y que “en el conjunto de la tesis las ideas de Jaume Urgell tomadas sin cita son parte esencial de la estructura argumental”.

La retirada del doctorado a Guerrero culmina un largo proceso que ha durado más de tres años y que no ha estado exento de problemas administrativos. En un primer momento, Urgell denunció el caso a la Facultad de Económicas y al Rectorado. La primera envió la denuncia a la Escuela de Doctorado (que no abrió ningún procedimiento), mientras el segundo lo puso en manos de su asesoría jurídica. Esta respondió a Urgell que el tema no era competencia de la universidad y le invitó a recurrir a la vía contencioso-administrativa.

Posteriormente, la universidad admitió que no había dado la respuesta adecuada a la denuncia y ordenó a su Escuela de Doctorado crear la comisión técnica. Tras conocer estas conclusiones, el entonces rector de la UB, Dídac Ramírez, dictó una resolución que ordenaba abrir un expediente para revisar la concesión del título de doctor a Guerrero.

El siguiente paso era remitir el caso a la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat, un órgano consultivo formado por 15 juristas de reconocido prestigio. La Escuela de Doctorado de la UB, sin embargo, tardó más de tres meses —el plazo legalmente establecido— en hacerlo, por lo que el procedimiento caducó. El nuevo rector de la UB, Joan Elias, firmó la Resolución de archivo el 14 de septiembre de 2017.

Urgell presentó entonces un recurso de reposición para que la Universidad de Barcelona iniciara un nuevo procedimiento, que ahora ha concluido. El afectado mostró este jueves su satisfacción por la decisión. "Era evidente que Guerrero había cometido plagio. No voy a entrar en la intencionalidad, pero cuando preparas una tesis doctoral hay cosas que tienes que tener muy claras. Y una es que debes citar todo aquello que alguien ha escrito antes y no hacerlo pasar como trabajo propio", afirmó.

Guerrero ha asegurado a este diario que no tiene "ninguna notificación" de que le haya sido retirado el doctorado.