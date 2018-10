Todos los partidos urgen al Gobierno a que apruebe el catálogo de suelos contaminados por radiactividad

La comisión para la Transición Ecológica del Senado ha aprobado este jueves por unanimidad una moción en la que se insta al Gobierno a que apruebe el catálogo de suelos contaminados radiológicamente, un inventario que la normativa vigente obliga a tener desde 2008. La moción, presentada por Unidos Podemos y enmendada por el PSOE, ha salido adelante por unanimidad. El Ministerio para la Transición Ecológica se limita a señalar que "este asunto está en la agenda" de este departamento.

Unidos Podemos ha llevado este asunto al Senado y al Congreso después de que EL PAÍS desvelase la existencia de ocho zanjas con lodos radiactivos en el canal de riego del Jarama procedentes de un vertido de 1970 ocultado por la dictadura. Estas zonas han permanecido ocultas y no están señalizadas, entre otras cosas porque no existe ese catálogo en el que oficialmente se declaren como contaminados esos suelos.

Finalmente, el CSN ha reconocido públicamente (a través de un comunicado) la existencia de esas zanjas, en las provincias de Toledo y Madrid. Y ha añadido otros cinco emplazamientos en los que el supervisor dice que "ha tenido conocimiento" de que existe "presencia de radiactividad en España, en los que se estima que no existe riesgo radiológico significativo". Pero el mismo CSN admite que "no existe ningún terreno declarado como contaminado, por la ausencia de regulación específica sobre terrenos contaminados radiológicamente". Es decir, porque no existe ese inventario de suelos contaminados.

La moción pide al Gobierno que traslade al "Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la urgente necesidad de finalizar el inventario de recursos edafológicos e hidrológicos afectados por contaminación radiológica". En enero de 2008 se aprobó el Real Decreto 35/2008 a través del que se modificó el reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas. En el preámbulo se destacaba, “como aspecto novedoso”, que se iba a regular "el control de áreas contaminadas" para dar "solución al control de terrenos o recursos hidrológicos" que se "hayan visto afectados por contaminación radiológica". Y se ordenaba al CSN que elaborara ese inventario. Algo que no ha ocurrido.

La moción aprobada reitera la necesidad de elaborar, "en coordinación con las comunidades autónomas, el Inventario de Suelos y Masas de Agua afectadas por contaminación radiológica". Y se pide al CSN que remita ese catálogo a la Cortes y a los Parlamentos autonómicos de las comunidades afectadas.