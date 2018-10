El Consejo de Seguridad admite la existencia de siete áreas en España contaminadas por radiación

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha terminado admitiendo oficialmente (a través de un comunicado enviado a los medios este miércoles por la noche) la existencia de banquetas con lodos contaminados radiológicamente en varios puntos de los márgenes del canal de riego del Jarama. Pero, además, el CSN ha enumerado otras seis zonas. La existencia de esas seis áreas contaminadas se conocía ya, aunque no están catalogadas porque España no cuenta aún con un inventario de suelos contaminados radiológicamente, algo que debía existir desde 2008. Es decir, existe un limbo legal en el que se admite que hay suelos contaminados, pero no están declarados oficialmente.

Hasta ahora se desconocía la existencia de las banquetas con lodos procedentes de un vertido de 1970, que el franquismo ocultó a lo largo del canal de riego. EL PAÍS desveló el mes pasado su existencia y localización. "Existen diversos terrenos que presentan radiactividad originada por actividades humanas", señala el CSN ahora. Asegura el supervisor que "a través del ejercicio de su función reguladora y de control en materia de protección radiológica", ha tenido "conocimiento de distintos emplazamientos con presencia de radiactividad en España, en los que se estima que no existe riesgo radiológico significativo".

Y entre ellos figuran las zanjas del Jarama. "En localizaciones situadas en varios términos municipales de las provincias de Madrid y Toledo, en las márgenes del Canal Real del Jarama, se encuentran ocho zanjas de longitud y profundidad variable, conocidas como las Banquetas del Jarama, con presencia de productos de fisión, habiéndose realizado determinaciones para Cesio-137 y Estroncio-90", indica en su comunicado el CSN.

El supervisor enumera los otros terrenos contaminados, encabezados por Palomares, situado en el término municipal de Cuevas de Almanzora (Almería), donde existen "terrenos con una extensión aproximada de 40 hectáreas, fraccionadas en cuatro zonas, con presencia de Plutonio-239 y Americio-241", procedentes del accidente de 1967. También se refiere a 1.600 metros cuadrados con presencia de Cesio-137 en las marismas de Mendaña, situadas en el estuario del río Tinto en Huelva, antes de su confluencia con el río Odiel. Y las 1.200 hectáreas con Radio-226 en "el estuario del río Tinto en Huelva, antes de su confluencia con el río Odiel" donde hay "una balsa de fosfoyesos".

El listado del CSN incluye el paraje de El Hondón, situado en Cartagena (Murcia), donde están ubicados "unos depósitos de lodos de fosfatos, con una extensión de aproximadamente 108 hectáreas, con presencia de Uranio-238". Por último, en el embalse del río Ebro situado en la localidad de Flix, Tarragona, "se situaban lodos de fosfatos, con presencia de Uranio-238, que ya han sido retirados".

El CSN reconoce que son terrenos "que presentan radiactividad originada por actividades humanas", procedente de "accidentes o prácticas (actividades con sustancias radiactivas) realizadas en el pasado". Sin embargo, debido a la falta de un catálogo de suelos afectados, se da la paradoja de que "en este momento, no existe ningún terreno declarado como contaminado".

El CSN recuerda que elaboró un borrador de catálogo, pero que se "constató la necesidad de modificar la Ley de Energía Nuclear, como ley habilitadora de algunos aspectos regulados en este real decreto". Es decir, que para poder seguir adelante con ese inventario era necesario que el Gobierno actuara, algo que no ha ocurrido durante la última década.

Tras conocerse la existencia de las banquetas del Jarama y la falta del catálogo de suelos contaminados, el Ministerio para la Transición Ecológica se comprometió a poner en marcha ese inventario. "La aprobación de la reglamentación facilitará la puesta en marcha de las actuaciones pertinentes y necesarias para la declaración de los terrenos afectados por contaminación radiactiva y, en su caso, la determinación de las acciones de limpieza o restricciones de uso, o bien la declaración de libre uso", concluye el CSN en su nota.

Protesta ecologista

Ecologistas en Acción y Jarama Vivo han realizado este miércoles una protesta en una de las banquetas, que han señalizado simbólicamente. "Una mera inspección visual de los enterramientos deja patente la proximidad y el fácil acceso a los mismos", han señalado a través de un comunicado ambas organizaciones. "Esta falta de conservación ha hecho posible que varios de estos depósitos hayan sido removidos, ocasionando un posible riesgo de contaminación radiactiva a la población", añaden.

"En estos momentos no existe garantía alguna de que estos vertidos no hayan sido removidos y dispersados", ha señalado Raúl Urquiaga, portavoz de Jarama Vivo. "De hecho, algunas de las localizaciones están sobre infraestructuras como la variante de la A4, caminos o torres de electricidad", ha concluido el ecologista.