Madrid revisará el caso de una pediatra que prescribió homeopatía

La Comunidad de Madrid revisará y, en su caso, “adoptará las medidas que correspondan” por la asistencia prestada por una pediatra de la sanidad pública a un niño de 11 años al que, pese a los evidentes síntomas de infección bacteriana que presentaba, recomendó tomar un producto homeopático. Así lo confirmó anoche un portavoz de la Consejería de Sanidad tras hacerse pública la denuncia del padre del menor, Carlos Briones, científico del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Briones acompañó en la tarde del pasado miércoles a su hijo a urgencias. Como el pediatra del menor visita en turno de mañana, este fue atendido por otra facultativa. Según la reclamación interpuesta ante Sanidad, la pediatra se limitó a pedir al niño que abriera la boca “pero no le mira la garganta, ni con palito ni sin él, y no ve las placas”, escribió Briones en Twitter. El mensaje incluye una imagen que muestra una garganta con placas de pus.

La pediatra, tras comentar que el proceso podía ser vírico, recomendó un producto homeopático al niño e incluso indicó al padre una farmacia donde podía comprarlo. Briones, muy descontento con la asistencia recibida, acudió a otro pediatra, que diagnosticó al niño “una infección bacteriana severa” y le prescribió un antibiótico.

Todos los expertos consultados destacan que en el caso denunciado puede existir un error de diagnóstico, pero “lo más preocupante es la recomendación por parte de un facultativo de un producto sobre el que no existe ninguna evidencia científica de su utilidad terapéutica”, explica Juan Berenguer, del equipo de Enfermedades Infecciosas del Hospital Gregorio Marañón. “Ningún artículo publicado en revistas de referencia ni investigación han concluido que la homeopatía cure”, insiste.

Elena Campos, doctora en Biología y presidenta de la Asociación para Proteger al Paciente de las Pseudoterapias, considera que el caso “ilustra el grave problema que supone la infiltración de la homeopatía en algunos estamentos médicos y universitarios”. “No es solo que no cure, sino que los productos homeopáticos están incumpliendo la normativa porque no incluyen el aviso de que no tienen ninguna utilidad terapéutica”, añade.