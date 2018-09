Europa falla en la protección de la salud por no controlar la polución

En el informe se hace un repaso del sistema europeo de control de la contaminación del aire, un problema que "cada año causa alrededor de 400 000 muertes prematuras en la UE y genera cientos de miles de millones de euros en costes externos relacionados con la salud", según se refleja en el informe. Y se concluye que "pese a haber mejorado la calidad del aire, la mayoría de los Estados miembros no cumplen todavía las normas de la UE al respecto ni han adoptado suficientes medidas eficaces para mejorarla". La directiva de referencia data de 2008.

"A pesar de que la Comisión interpone acciones legales contra numerosos Estados miembros y logra sentencias favorables", los países "suelen seguir incumpliendo los límites establecidos sobre la calidad del aire", lamentan los auditores.

En el informe, titulado Contaminación atmosférica: nuestra salud no tiene todavía la suficiente protección, analiza los procedimientos de infracción que pone en marcha la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE encargado del control de las directivas comunitarias, contra los Estados miembros. "En enero de 2018, la Comisión tenía 16 procedimientos de infracción abiertos por motivo de la contaminación por partículas PM10, 13 por NO 2 , uno por SO 2 y otros dos procedimientos de infracción relacionados con el control de la contaminación atmosférica. En total, 32 procedimientos. España tiene abiertos dos, uno por los problemas de Madrid y Barcelona con las partículas PM10, y otro por NO 2 .

Esos procedimientos tienen primero una fase no judicial, en la que la Comisión conmina a los Estados a cumplir con las normas de calidad de aire. Si los incumplimientos no se subsanan Bruselas lleva a los Estados ante el Tribunal Europeo de Justicia de la UE. Pero en el informe se resalta que solo en dos ocasiones se han ganado casos contra Estados incumplidores. Las sentencias son contra Bulgaria y Polonia, y datan de abril de 2017 la primera y febrero de 2018 la segunda. "Transcurrieron entre seis y ocho años hasta que la Comisión remitió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea estos asuntos", señala el informe.

Ninguna de estas dos sentencias contra Bulgaria y Polonia acarrean multas. La primera sentencia en este tipo de casos solo decreta el incumplimiento de la directiva. Si persiste, la Comisión vuelve a llevar al país ante la justicia ya con una petición de sanción.

"El tribunal constató que el largo procedimiento de aplicación de medidas coercitivas no ha garantizado todavía el cumplimiento de la directiva", concluye el informe de este órgano fiscalizador de la UE.