‘Por dos razones’, el proyecto que reivindica el pecho de la mujer en tiempos de censura

Una imagen del proyecto de Ximena Garriges que se puede visitar en la calle Olivar de Madrid.

Se trata del último proyecto de la artista Ximena Garrigues, que salta de su estudio de fotografía a una acción de calle eligiendo los balcones del barrio madrileño de Lavapiés como altavoces visuales

18 banderas de más de un metro con fotografías de pechos de mujeres, colgadas en 18 balcones de un mismo edificio, ondearán desde el 21 de diciembre al 21 de enero en la madrileña calle Olivar esquina con calle de la Cabeza. ‘Por dos razones’, es el último proyecto de la artista Ximena Garrigues (Madrid, 1978), que salta de su estudio de fotografía a una acción de calle eligiendo los balcones del barrio madrileño de Lavapiés como altavoces visuales. Una reivindicación del pecho de la mujer, en tiempos en los que la censura no cesa en su empeño de ocultarlos.

El proyecto parte de las conversaciones que mantiene la artista con mujeres de su alrededor que han superado el cáncer de mama. Diálogos que trascendieron de la enfermedad y se convirtieron en reflexiones sobre la mirada propia y ajena hacia el pecho, la sexualización, la belleza, identidad, y la aceptación, para terminar transformándose en 18 imágenes instaladas en la fachada de un edificio, con la intención de que sea itinerante.

Ximena Garriges con parte de su obra 'Por dos razones'. Ximena y Sergio

Garrigues ha elegido los balcones por ser un espacio liminal donde conviven lo privado y lo público, un lugar en el que históricamente se han expuesto ideas políticas con banderas y pancartas. Pero también los escoge por estar al aire libre, donde quiere que los pechos de las fotografías respiren con el movimiento de las telas.

“A raíz de una conversación de una amiga que tuvo cáncer de mama y me explicó lo que había sentido más allá del dolor y de la operación, pensé en trasladarlo a una obra artística. Los pechos son mucho... Están muy sexualizados y también muy censurados. Tenía muchas ganas de plasmar todo esto en un proyecto y hacerlo realidad. Quería provocar un pensamiento sin adoctrinar”, explica la artista.

Ximena Garriges trabajando en su proyecto 'Por dos razones'. Ximena y Sergio

Ximena Garrigues es una artista audiovisual con más de veinte años de trayectoria. Su trabajo –junto a Sergio Moya y bajo el nombre artístico de Ximena y Sergio– se ha expuesto en centros de arte como Matadero Madrid, Cidade da cultura (Santiago de Compostela), Palacio del Condestable (Pamplona) y ha trabajado para instituciones culturales como Festival Escenas do Cambio o Acción Cultural España. Garrigues compagina su actividad artística con la publicación de retratos y reportajes en portadas de medios como El País Semanal, Elle, Yodona, Icon, y con su espacio madrileño dedicado a la actividad audiovisual SYX Estudio.

*'Por dos razones’ se podrá visitar hasta el 21 de enero en la madrileña calle Olivar esquina con calle de la Cabeza.