Cómo el ‘trench’ de cuadros se convirtió en la prenda estrella del entretiempo

Poner en un primer plano el mítico forro de tartán de la gabardina, como si estuviera del revés, es el último gesto viral de la moda, dentro y fuera de la pasarela

A mediados del siglo XIX, un joven aprendiz británico de una mercería tuvo una idea brillante que cambiaría para siempre el rumbo de la moda. Tras el mostrador, observaba cómo la gente vestía prendas de abrigo que resultaban pesadas y bastante incómodas con las que lidiar las lluvias frecuentes de la ciudad. Crear un tejido transpirable que aligera el paso, y permitiera disfrutar del aire libre sin ataduras, fue su cometido. Así fue cómo Thomas Burberry daría con la invención de su revolucionaria gabardina, que terminaría por comercializar bajo su marca homónima en 1879.

A esta prenda legendaria, que ha protegido desde exploradores a personalidades de la realeza, e incluso a un premio Nobel, el zoólogo noruego Dr. Fridtjof Nansen, se sumó otro hito en la industria con el diseño del Burberry Check, el mítico patrón de la firma británica utilizada por primera vez en el forro de sus prendas para la lluvia en los años veinte.

Street style y Tommy Hilfiger PV25. LAUNCHMETRICS.COM

Todo un símbolo de la estética inglesa que saltó a primera plana en 1967, cuando la asesora de compras de su tienda en París tuvo un momento de inspiración mientras preparaba una presentación de moda para el embajador británico. Decidió usar ese tejido interno de un abrigo para cubrir las maletas y crear una funda para paraguas. Un éxito rotundo que se replicó más adelante en todo tipo de accesorios como sus famosas bufandas, además de prendas de vestir.

Propuestas de Lee Mathews, Wales Bonner y Stella McCartney. LAUNCHMETRICS.COM

Esa idea de dar la vuelta al trench y convertir el mítico forro en protagonista la pasarela y el street style inunda la temporada, lanzándose como la pieza clave para sobrellevar el siempre convulso clima de entretiempo. Además de las fórmulas puramente British con tonos sobrios y neutros en tartán, príncipe de Gales o Harris Tweed, se suma un aluvión de colores ácidos (Burberry, Prada, MSGM) y pastel (Lee Mathews) con formatos más limpios, tipo ventana o vichy. Múltiples maneras que animan a llevarlo esta primavera.

Propuestas de Burberry y MSGM. LAUNCHMETRICS.COM

