Siete maneras de llevar el vaquero gris, la prenda viral de este invierno

La primera gran inversión de este 2026 pretende desbancar al color denim por excelencia con sugerentes combinaciones junto a prendas de abrigo, básicos y accesorios de tendencia

Es el jean de las modelos por excelencia, segunda piel del heroin chic y pernera del grunge, y lo defienden a capa y espada las eruditas de la moda desde tiempos remotos. Del color topo al antracita o marengo, esta paleta sombría en denim, unida a lavados a la piedra y desgastes acentuados, ha sido la piedra angular de un estilismo diario para multitud de celebrities.

Un buen puñado de referencias al jean pardo, dignas de un tablero de Pinterest, se acumulan en nuestra memoria; si cada otoño regresa ese icónico modelo bajo de cintura y caído que popularizó Calvin Klein Jeans en los años noventa, el 2026 parece ser el retorno definitiva del skinny jean –el término anglosajón para referirse al pitillo híper ceñido de esencia rockera– en tono carbón, que Kate Moss convirtió en uniforme oficial de las noches de clubbing en el Londres de los 2000.

Esta alternativa al color índigo, que acompaña al vaquero desde su patente creada en 1873, se ha convertido en un básico del armario todo el año, adhiriéndose a las siluetas del momento como el modelo de pernera alta de la marca Agolde que popularizó Taylor Swift, el corte más deportivo que defiende Zendaya o la más reciente incursión del jean barrel. Estas son las líneas de estilo para llevarlo con acierto en 2026.

1. Silueta barrel

Esta evolución del pantalón globo pero con una silueta abombada más refinada, semejante a la de un barril (de ahí su nombre), ya debería estar en el armario. Apostar por colores ahumados y remaches en los bolsillos puede ser la fórmula definitiva para atreverse definitivamente con ellos esta temporada.

2. Pernera ancha + prendas crop

Recto y masculino, o bien acompañando a una silueta wide leg, es el diseño favorito de las modelos para sobrellevar las interminables esperas entre desfile y desfile. Combinarlos con prendas acortadas en la cintura, ya sea chaquetas o camisas, genera una estimulante silueta que denota estilo sin proponérselo.

3. Recto + chaqueta americana

Del corte bootcut ligeramente acampanado al clásico 501 de Levi’s, es la versión contemporánea del pantalón traje para el día a día. Unido a chaquetas de generosa solapa y doble abotonadura, jerseys de ochos o camisas, revivirán el espíritu de Diane Keaton en el Manhattan de los años setenta.

4. Desgastado + camiseta XXL

El combo favorito de reinas del boho chic como Sienna Miller, se actualiza este 2026 junto a camisetas con unas tallas de más y cortes asimétricos, para crear un efecto layering sobre vestidos lenceros.

5. Silueta baggy + chupa de cuero

Otro uniforme que hemos podido ver una y otra vez en las últimas semanas de la moda a la salida de los desfiles: perneras infinitas y desgastadas (incluso con lavados ácidos) en gris acero y pizarra, un tank top y chaquetas de cuero sacadas de una tienda de segunda mano o del armario de nuestros padres.

6. Todo al gris

Del llamado double grey denim –el uso del tejido vaquero por partida doble en jeans y chaquetas tejanas– a la mezcla con prendas como chaquetas y camisas también grisáceas, jugárselo todo a este color es otra manera triunfal de abrazar la tendencia.

7. Complementos: punteras bicolor, deportivas y bolsos acolchados

En cuestión de accesorios, la tendencia tampoco admite los sobresaltos cromáticos. La calle apuesta por engamar todo el look con el añadido de pinceladas níveas y negras sobre bolsos acolchados, merceditas y slingbacks con punteras bicolor o deportivas de satén en tono beige.

A continuación, una selección de vaqueros grises en diferentes siluetas y acabados:

