Del jersey de The Row al polo de rombos de Miu Miu: 10 deseos de temporada (ahora en rebajas)

Ahora o nunca. Es el momento de invertir en las prendas y accesorios más buscados de los últimos meses pero sin precios más accesibles por un tiempo limitado.

Invertir en una prenda viral puede generar un auténtico dolor de cabeza (y más a nuestros bolsillos). “No sigas las tendencias. No hagas que la moda te posea”, dijo en más de una ocasión el modisto Gianni Versace, en una férrea defensa por cultivar la forma de vestirnos bajo una mirada más individual y reposada.

No obstante, la carrera del italiano acumuló un sinfín de referencias que fueron pura tendencia a su paso: de su imitado estampado Barocco en negro y amarillo, a la estética bondage con imperdibles clavados sobre chaquetas sastre y vestidos ceñidos. Caer o no en el deseo a corto plazo que implica un objeto tan marcado viene acotado al final por el desembolso que implica, poniendo la balanza en negativo cuando los ceros se acumulan en su etiqueta.

Las rebajas, sin embargo, a veces despejan la mente y juegan de nuestro lado a la hora de adquirir ese objeto con el que llevamos fantaseando algunos meses. Además, si lo miramos con detenimiento, y según lo combinemos, puede convertirse en un poderoso fondo de armario.

Un básico del lujo silencioso en forma de jersey de lana virgen, unas deportivas ligeras con suela normcore, o decidirse por esa falda icono de los años sesenta, ahora reeditada en nuevas calidades, son otras maneras de transformar una prenda de temporada en una inversión para toda la vida. Esta es nuestra selección.

1. Un jersey con cachemir, de the Row

65% lana, 35% cachemir. Esta es la fórmula del suéter más deseado de la década que lleva de nombre Ophelia. A pesar de los 1.600 euros que suele rondar su etiqueta, este básico de armario de la firma neoyorquina suele agotarse a menudo, y nunca recorta su precio. Sin embargo, este diseño en punto acanalado que sustituye la lana por algodón (y la silueta holgada por una más arquitectónica), es otra manera de acercarse a este emblema del lujo silencioso, ahora también en rebajas. Precio original: 1.540 euros.

2. Una gabardina cruzada, de Chloé

Catherine Deneuve en Los paraguas de Cherburgo, Diane Keaton en Interiors, Françoise Hardy en Grand Prix... No hay prenda más cinematográfica que un trench amarrado por un cinturón en un día de lluvia. Su calidad como pieza de entretiempo, unido a su atemporalidad (nunca pasa de moda y vuelve cada otoño sin excepción) son dos razones de peso para elegirla como una gran inversión. Precio original: 2.790 euros.

3. Un barre jean, de Calvin Klein Jeans

Es el fenómeno del 2025 en materia de denim, y su efecto se prolongará todo este año. Con una silueta abombada que parte del pantalón globo pero más aplanada, que recuerda a la forma de un barril –de ahí su nombre–, este vaquero debería formar ya parte de nuestro armario. Precio original: 149,90 euros.

4. Bolso Hourglass, de Balenciaga

Los milagros a veces ocurren, y encontrar un it bag a precio rebajado, es uno de ellos. Emblema de la era Demna en la maison, este modelo en cuero negro con silueta de cofre y el logo minimal creado por el diseñador georgiano en dorado, habla por sí solo. Precio: 2.219 euros.

5. Un polo de rombos, de Miu Miu

Ha sido el estampado del otoño y permanecerá con el buen tiempo en forma de prendas livianas como polos y suéteres de manga corta. La firma de Miuccia Prada es la culpable del fenómeno, con su legión de diseños de Argyle en pura lana virgen y ribetes acanalados casi siempre inaccesibles. Precio original: 1.700 euros.

6. La zapatilla 740, de New Balance

Cada enero sin excepción, la marca de Boston encabeza el ranking de búsquedas deportivas durante las rebajas. Este bestseller de su catálogo que destaca por su ligereza, un diseño atemporal y su amortiguación mullida capaz acompañar sin pestañear durante toda la rutina, sigue aún con descuento hasta final de existencias. Precio: 120 euros.

7. La minifalda Reedition, de Courrèges

Junto a la chaqueta del mismo vinilo rugoso que hizo viral Amaia Montero mientras planeaba su regreso a la Oreja de Van Gogh, la minifalda también perteneciente a la colección Reedition que recupera iconos de la marca es una de esas inversiones para toda la vida, como constata la cantante vasca que adquirió la suya en París hace 20 años. La elegimos en azul bebé en homenaje al vestuario del personaje de Sharon Stone en la película Casino. Precio original: 550 euros.

8. Un wet dress, de Victoria Beckham

El drapeado que simula el frescor de un tejido mojado, es el efecto de moda en cuestión vestidos desde el verano pasado. Prolongó su influencia en otoño junto a texturas más rotundas, y revivirá con la llegada del calor extremo sobre fibras ligeras y transparencias. Nada como invertir en esta pieza clave del romanticismo moderno que firma la diseñadora británica como un comodín para los eventos que se aproximan. Precio original: 1.150 euros.

9. Una chaqueta contoured, de Ganni

La silueta reloj creada por Balenciaga está más viva que nunca en este diseño viral de americana. Con una cintura hiper pronunciada, y la línea redondeada que estilizan los hombros, hará las funciones de prenda de entretiempo en cualquier estilismo de oficina. Precio original: 325 euros.

10. Bailarina escotada, de Totême

Con su escote pronunciado y la punta cuadrada, las bailarinas de la firma sueca son otra piedra angular del lujo silencioso que rara vez consigue llegar a las rebajas. Confeccionadas en charol que emula la piel de cocodrilo, es ese calzado todo terreno que encaja en cualquier estación y dresscode. Precio original: 490 euros.