Del armario de Gwyneth Paltrow al de su hija, Apple Martin: el poder de un Calvin Klein que nunca pasa de moda
La actriz lució este ‘slip dress’ negro en 1996 y ahora su hija lo recupera para la presentación de ‘Marty Supreme’
El mismo vestido, casi 30 años después. En los noventa, Gwyneth Paltrow se coronó como icono de estilo, musa del minimalismo de la época. Y ahora su hija, Apple Martin, ha demostrado que es la heredera de ese glamour minimal. Lo dejó patente en la premiere de Marty Supreme en Nueva York —que tuvo lugar este martes—, la película sobre el campeón de ping pong y timador Marty Reisman, dirigida por Josh Safdie y protagonizada por Timothée Chalamet. En ella, Gwyneth Paltrow, de 53 años, interpreta a Kay Stone, una actriz venida a menos que entabla una relación con Reisman. Paltrow no se perdió el estreno, al que acudió con sus dos hijos, Apple y Moses, de 21 y 19 años, fruto de su relación con Chris Martin, de Coldplay, y su hija quiso rendir homenaje al estilo que encumbró a su madre recuperando un vestido de Calvin Klein que Paltrow lució en 1996.
La joven —que cursa estudios de Derecho e Historia en la Universidad de Vanderbilt, en Nashville— lució casi de la misma manera que su madre —moño, poco maquillaje, apenas complementos— un slip dress negro de Calvin Klein Collection, en concreto el mismo modelo que su madre llevó en el estreno de Emma, dirigida por Douglas McGrath, en julio de 1996. El guiño es curioso, porque en esa cinta Paltrow encarnaba a Emma Woodhouse, uno de los grandes personajes creados por Jane Austen, y justo ayer, 16 de diciembre, se recordaba a la autora por el 250 aniversario de su nacimiento. Martin, asesorada por la estilista Elizabeth Saltzman, que trabaja con celebrities como Julia Garner o Saoirse Ronan— acompañó el vestido con unos zapatos de Manolo Blahnik y con joyas de Tiffany & Co. La silueta minimalista y ajustada del vestido de frente contrasta con la espalda del mismo, de finos tirantes cruzados, otro detalle muy noventero. Por su parte, Paltrow también confió en el negro, con un modelo de alta costura de Valentino con cuerpo de terciopelo y lazo en el hombro, zapatos de Paris Texas y joyas de Tiffany & Co.
La vuelta de la estética de los años noventa ha marcado este año, y eso ha conllevado la reivindicación del estilo de Paltrow en aquella época. En octubre, Emma Stone lució un conjunto de falda y camisa verde de la colección primavera/verano de Dona Karan de 1996, similar al que Paltrow llevó en otra versión cinematográfica de un clásico literario, Grandes esperanzas, de Charles Dickens, que dirigió Alfonso Cuarón. Marty Supreme es una de las películas que se dirigen a la carrera de la próxima temporada de premios, y sus protagonistas se han volcado en la promoción, con Chalamet posando de naranja junto a su novia, Kylie Jenner, y Paltrow escudada siempre por sus hijos. De hecho, la actriz ha comentado las reacciones de sus hijos y de sus chats de amigas tras ver los besos con Chalamet en pantalla. “Todos mis grupos de chat decían ‘¡Oh dios mío!’. Estaban que echaban humo", aseguró la actriz en el programa de Jimmy Fallon. La actriz y Chris Martin anunciaron su “separación consciente” en 2014 y desde entonces han mostrado su buena relación. También ha explicado las distintas reacciones que sus hijos tuvieron ante esas escenas íntimas: “Mi hija es muy punk rock y me dijo que le parecía increíble, pero mi hijo fue como ‘¡Oh, dios mío!, no quiero ver esto, estaba mortificado".
