Valentina Li, maquilladora de Chanel: “No hay que temer el color, hay que animarse a jugar con él”

La artista, una de las tres integrantes del Cometes Collective de Chanel, se inspira en el vaquero para su última propuesta, una colección que homenajea al azul. Tan divertido como atrevido, este color marca todo su proceso creativo

Puede ser casualidad o no, en Une femme est une femme, la película de Jean-Luc Godard de 1961, la protagonista, Angela, luce una preciosa y delicada sombra de ojos azul. Casualidad o no, la actriz que dio vida al personaje, la bella Anna Karina, fue descubierta por Gabrielle Chanel —responsable de su nombre artístico—. Hoy el destino ha querido que Chanel y el azul se unan de nuevo gracias al arte de Valentina Li, (Guangxi, China, 34 años) creadora de la nueva colección Denim. Li, junto a Cécile Paravina y Ammy Drammeh, conforma Cometes Collective, el equipo que capitanea el Estudio de Creación de Maquillaje de la maison desde 2022. Su cometido es expandir la paleta de colores de la casa y reinterpretar sus iconos.

En esa labor le ha tocado el turno al denim que, pese a sus orígenes humildes, ha estado presente en las colecciones de la firma de lujo en repetidas ocasiones. “Chanel es muy buena transformando algo familiar en refinado y elegante. Cuando combina la tela vaquera con perlas, con tweed o con brillantes se convierte en algo único. Y aun así sigue siendo natural y genial. Ese es el mensaje que quiero transmitir, que en la belleza de Chanel no marcamos reglas. Queremos que sea cada uno quien las establezca”, cuenta Li durante una videollamada.

Pigmento de sombra de ojos en azul pálido satinado, de la paleta Les 4 Ombres Denim Dream de Chanel.

El denim tiene tanta historia en la moda como la sombra de ojos azul en el maquillaje. Un color que han llevado en la mirada actrices de la talla de Elizabeth Taylor en Cleopatra (1963) o Christina Ricci en Buffalo 66 (1998). “En la Antigua China, el azul era un pigmento muy caro en pintura, porque era un tinte que duraba más que otros”, señala la creadora. Ella, a lo Lucía Bosé, luce media melena de un intenso azul eléctrico. Su indumentaria también es azul. ¿Su maquillaje? Azul, aunque su color favorito para pintar es el rojo. “Cuando veo una chica con sombra de ojos azul por la calle siento mucha curiosidad por ella. No es un tono tradicional y cuando la gente ve un producto azul quizás su primera reacción sea pensar ‘No sé cómo usarlo’, pero eso es lo divertido. Y hay tantos tipos de azul, del verdoso al grisáceo o al marino”.

Lily-Rose Depp, embajadora de la marca, maquillada con la colección azul.

— ¿Cuál es su favorito?

— El color del planeta Tierra. Soy una persona sensible y me siento agradecida de vivir en este planeta.

De todos los productos que Valentina Li ha desarrollado para la nueva colección, destaca un iluminador, aparentemente azul, que se torna rosa en la piel. En un panorama dominado por la gamificación de la cosmética (la aplicación de elementos del juego a productos de todo tipo), también la máscara de pestañas cambia su tonalidad azul cuando se usa. “Imagina que eres adolescente, tienes tus vaqueros favoritos en el armario; no quieres tirarlos, y los lavas tantas veces que el azul se va desvaneciendo. Esa es la idea”. Para la china, lanzar esta colección ha sido un reto: “Siempre me ha dado miedo el azul, pero quería desafiarme y mostrar que se puede usar a diario. No hay que temer el color, hay que animarse a jugar con él. El maquillaje es un acto de amor propio, de autoexploración. Quizás al probar el color la gente descubra otra faceta de sí misma”.