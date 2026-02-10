Mathilde Thomas, cofundadora de Caudalie: “El envejecimiento saludable es el gran tema del momento, nosotros entendemos la belleza como un equilibrio”

Todo empezó en un viñedo cercano a Burdeos, cuando Mathilde y Bertrand Thomas aprendieron que las semillas de las uvas contenían polifenoles con gran poder antioxidante. Así nacía hace 30 años Caudalie, evoca Mathilde en su nuevo despacho. La firma celebra su aniversario inaugurando sede central en el parisino barrio de Le Marais (rue Pavée,11), en dos casas de los siglos XVI y XVII y un antiguo edificio industrial completamente reformados por el estudio de arquitectura Cigüe.

Aún huele a pintura y se escuchan los últimos retoques de la renovación, que prevé abrir en su parte delantera un estudio de yoga y pilates, una tienda y un spa. “El envejecimiento saludable es el gran tema del momento, por eso queremos abrir el estudio, nosotros entendemos la belleza como un equilibrio”, defiende la directiva. Pensar en la rutina cosmética como una parte de los hábitos ligados con el bienestar es precisamente una de las grandes demandas del público, según el análisis de la consultora Mintel: “Se prioriza la prevención sobre la reparación. El movimiento combina los principios de una vida pausada con un cuidado de la piel eficaz y personalizado, centrándose en el bienestar holístico y emocional”.

Una foto de las recién estrenadas oficinas de la marca en pleno barrio parisino de Le Marais. Cortesía de la firma

Es el último movimiento de un sector muy acompasado con los cambios sociales. “Cuando nosotros empezamos no había ni teléfonos inteligentes y casi ni internet”, recuerda Thomas, “las redes sociales transformaron nuestra relación con los consumidores porque aprendieron mucho. Ahora mantenemos con ellos un diálogo directo e inmediato”. La propia compañía ha ido adaptándose al cambio, sobre todo por las necesidades que fue marcando su proceso de expansión. Tras venderse en farmacias de Europa, “a Estados Unidos llegamos en Sephora y así nos descubrió un público nuevo, la generación Z. Al abrir en Asia, sin embargo, aprendimos que allí usaban los productos antiedad como prevención desde edades muy tempranas”.

Hoy no se entiende ningún lanzamiento sin información y una evidencia palpable sobre su eficacia. “El consumidor ahora es más perspicaz. Quieren ver fotos del antes y del después, quieren pruebas reales. Es lo que mejor nos funciona a nosotros, aquellos productos con los que la gente ve la diferencia tras usar un frasco”.

Así nacía la colaboración con el doctor Jean-Marc Lemaitre, que lidera investigaciones de vanguardia sobre longevidad y rejuvenecimiento celular, para ratificar los resultados de los productos de la firma. Como parte del comité de expertos de Caudalie desde hace un año, el doctor ha llevado a cabo varios estudios clínicos dermatológicos que ahora presenta, para evidenciar la eficacia de la línea Premier Cru.

Para ello ha desarrollado un medidor basado en el reloj de Horvath, una herramienta científica que mide la edad biológica de una persona y que en este caso han adaptado para testar los ingredientes de los cosméticos. “Es algo que no se había hecho”, cuenta, “se puede hacer en cabina; se toma una muestra de la base de la epidermis y si aparece proteína es una señal de eficacia. Estoy orgulloso de haber demostrado que los ingredientes activos son capaces de activar el mecanismo genético y ahorrar algunos años de edad biológica”.

Crema para el contorno de ojos, crema rica, crema en textura normal y sérum, todos de la gama Premier Cru de CAUDALIE. Plató S Moda