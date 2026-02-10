Mathilde Thomas, cofundadora de Caudalie: “El envejecimiento saludable es el gran tema del momento, nosotros entendemos la belleza como un equilibrio”
La empresaria celebra tres décadas de Caudalie. La firma inaugura sede central en París y la estrena con una alianza con el reputado doctor Lemaitre, experto en longevidad
Todo empezó en un viñedo cercano a Burdeos, cuando Mathilde y Bertrand Thomas aprendieron que las semillas de las uvas contenían polifenoles con gran poder antioxidante. Así nacía hace 30 años Caudalie, evoca Mathilde en su nuevo despacho. La firma celebra su aniversario inaugurando sede central en el parisino barrio de Le Marais (rue Pavée,11), en dos casas de los siglos XVI y XVII y un antiguo edificio industrial completamente reformados por el estudio de arquitectura Cigüe.
Aún huele a pintura y se escuchan los últimos retoques de la renovación, que prevé abrir en su parte delantera un estudio de yoga y pilates, una tienda y un spa. “El envejecimiento saludable es el gran tema del momento, por eso queremos abrir el estudio, nosotros entendemos la belleza como un equilibrio”, defiende la directiva. Pensar en la rutina cosmética como una parte de los hábitos ligados con el bienestar es precisamente una de las grandes demandas del público, según el análisis de la consultora Mintel: “Se prioriza la prevención sobre la reparación. El movimiento combina los principios de una vida pausada con un cuidado de la piel eficaz y personalizado, centrándose en el bienestar holístico y emocional”.
Es el último movimiento de un sector muy acompasado con los cambios sociales. “Cuando nosotros empezamos no había ni teléfonos inteligentes y casi ni internet”, recuerda Thomas, “las redes sociales transformaron nuestra relación con los consumidores porque aprendieron mucho. Ahora mantenemos con ellos un diálogo directo e inmediato”. La propia compañía ha ido adaptándose al cambio, sobre todo por las necesidades que fue marcando su proceso de expansión. Tras venderse en farmacias de Europa, “a Estados Unidos llegamos en Sephora y así nos descubrió un público nuevo, la generación Z. Al abrir en Asia, sin embargo, aprendimos que allí usaban los productos antiedad como prevención desde edades muy tempranas”.
Hoy no se entiende ningún lanzamiento sin información y una evidencia palpable sobre su eficacia. “El consumidor ahora es más perspicaz. Quieren ver fotos del antes y del después, quieren pruebas reales. Es lo que mejor nos funciona a nosotros, aquellos productos con los que la gente ve la diferencia tras usar un frasco”.
Así nacía la colaboración con el doctor Jean-Marc Lemaitre, que lidera investigaciones de vanguardia sobre longevidad y rejuvenecimiento celular, para ratificar los resultados de los productos de la firma. Como parte del comité de expertos de Caudalie desde hace un año, el doctor ha llevado a cabo varios estudios clínicos dermatológicos que ahora presenta, para evidenciar la eficacia de la línea Premier Cru.
Para ello ha desarrollado un medidor basado en el reloj de Horvath, una herramienta científica que mide la edad biológica de una persona y que en este caso han adaptado para testar los ingredientes de los cosméticos. “Es algo que no se había hecho”, cuenta, “se puede hacer en cabina; se toma una muestra de la base de la epidermis y si aparece proteína es una señal de eficacia. Estoy orgulloso de haber demostrado que los ingredientes activos son capaces de activar el mecanismo genético y ahorrar algunos años de edad biológica”.
La cruzada contra el envejecimiento
“Cada uno envejecemos a distinta velocidad”, explica el doctor Jean-Marc Lemaitre. Él comenzó a investigar los procesos de envejecimiento hace 20 años, cuando era un campo inexplorado, y en 2011 demostró que era posible rejuvenecer células senescentes mediante técnicas de reprogramación celular. “Lo realmente interesante sobre tratar el envejecimiento es que no se centra en prevenir una enfermedad, sino en prevenir la enfermedad en su conjunto. El impacto se puede apreciar en la salud, la economía, la sociedad”. Por eso sus investigaciones se focalizan en evitar el daño de la edad: “Cuando observamos a personas mayores de 50 años, el 20% de ellas presenta envejecimiento prematuro de un órgano. Si volvemos a ver a esa persona en 10 años, probablemente presentará una enfermedad relacionada con ese órgano. Ese es el futuro: evaluación, predicción y prevención. También el reposicionamiento de moléculas, ya que existen muchas utilizadas para tratar enfermedades y sabemos que tienen un efecto sobre el envejecimiento general”.
Subdirector del Instituto de Medicina Regenerativa y Bioterapias de Montpellier y autor de ‘Guérir la vieillesse’, en su clínica evalúa el nivel de envejecimiento de una persona, su edad biológica (frente a la cronológica, la marcada en el DNI): “Ha sido uno de los grandes hallazgos, esa diferencia y también medir el aumento dramático de lesiones o enfermedades a mayor edad biológica”. La discrepancia de velocidades es clave y ahora se ha comprobado que se debe a la epigenética: “Sabemos mediante diferentes análisis que la epigenética, es decir el estilo de vida, es responsable del 90% de la longevidad porque los genes solo contribuyen en un 10%”. Buena noticia, porque está en las manos de cada uno; mala porque las buenas prácticas son difíciles de mantener. Además de actividad física y evitar estrés con meditación, el doctor de manera personal prioriza prescindir de alcohol y tabaco, la restricción calórica y el ayuno intermitente de 14 horas.
