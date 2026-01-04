Jean-Claude Ellena, nariz: “Me alegra haber creado fragancias que perduran. Al final es el público el que decide si se las queda”

El perfumista sale de su retiro provenzal para reimaginar las colonias de Puig. Aquí desgrana su particular enfoque creativo, con el que ha dado forma a un sello absolutamente personal

El que fuera crítico de perfumes de The New York Times, Chandler Burr, recoge en su libro El perfume perfecto (Superflua, 2018) una cita del nariz Jean-Claude Ellena (Grasse, Francia, 78 años) que resume bien su filosofía: “No utilizo ingredientes por su olor, sino por el efecto que tienen”. Ellena, parcialmente retirado, posee una manera muy particular de afrontar la creación; quizá por ello es uno de los perfumistas más aplaudidos de todos los tiempos y fue responsable de las fragancias de Hermès entre 2004 y 2016.

Él se maneja solo con unas 150 materias primas, pese a que el órgano de un perfumista (la base de esencias con las que trabajan estos artesanos) puede tener varios miles. “Mi colección es pequeña y en cada creación no uso más de 15 o 25, es algo muy preciso. Comienzo una fórmula con no más de cinco o siete productos, hasta que encuentro el tema, y después sigo con el habillé, la decoración”, explica en una de las plantas altas de una de las torres de Puig, con vistas a Barcelona. Con el grupo español acaba de firmar un nuevo proyecto que rinde homenaje a la historia de la casa, Colonias Absolutas.

Habla con la calma del que se toma el tiempo que necesita para cada proceso. Es lo que ha hecho durante toda su carrera. Lo llama tiempo Ellena y no se ajusta a la prisa que hoy lo domina todo: “Parto de una idea y luego trato de darle forma. Y eso a veces requiere reposo. Por ejemplo, tardé 10 años en terminar Cuir d’Ange de Hermès. No quiere decir que trabajara sobre esa fórmula cada día, a veces la dejaba varias semanas o meses y luego volvía. Al final es importante estar orgulloso de lo que se hace, de lo que le vas a entregar a los demás. Yo no quiero ser juzgado por algo con lo que no esté conforme”.

Un afán de perfección que le ha llevado a componer algunos jugos que ya son clásicos de la perfumería: Eau de Campagne de Sisley, First de Van Cleef & Arpels o Eau Parfumée Thé Vert de Bvlgari, precisamente la creación con la que a principios de los noventa estableció su técnica minimalista: “Es el perfume que cambió mi manera de hacer las cosas. Si te fijas en First [de 1976], tiene una fórmula muy compleja con 160 productos. La de Bvlgari tiene solo 19. Con ella aprendí que se pueden hacer cosas muy interesantes con poco. El resultado es más claro, más evidente, aunque lleve más trabajo encontrar el equilibrio correcto. El éxito de Thé Vert me ayudó a ver que ese era el camino”.

No fue una ruta errónea, porque el enfoque le hizo desarrollar aromas muy particulares que se han abierto un hueco en los neceseres, pese al torrente de novedades que arroja el sector. “Me alegra haber creado algunas fragancias que perduran en el tiempo. Cuando las imaginé quise dotarlas de identidad, pero al final es el público el que decide si se las queda”, dice.

Esa vocación atemporal fue una de las razones por las que fue elegido para imaginar las nuevas colonias de Puig. Otra, que el propio Manuel Puig, vicepresidente de la compañía, se declara fan. El francés ha reinterpretado tres históricas de la casa y de tantas casas españolas (Agua Brava, Agua Noble y Agua Lavanda Iris) y ha propuesto una cuarta (Agua Mediterránea) que es una creación inédita, su carta de amor al mar que le ha acompañado siempre. “Me sorprendió mucho que Manuel me llamara, pero me dijo que pensaba que yo era el maestro de las colonias y que quería trabajar conmigo. Yo había comisariado una exposición en Grasse sobre la colonia y había escrito un libro sobre el tema”.

El nariz, que ya solo acepta proyectos que tengan un significado relevante para él, hizo que el directivo viajara hasta su casa en la Provenza: “Pensé que si venía era porque realmente le interesaba”, recuerda entre risas, “estoy jubilado y por suerte no necesito el dinero, vivo muy confortable con lo que tengo. Los trabajos que hago los hago porque obtengo mucho placer del perfume. En este caso también me convenció que todo estaba pensado como un homenaje a Antonio Puig, el hombre que construyó esta compañía”.