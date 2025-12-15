Retinol para las manos: el activo estrella del rostro conquista la punta de los dedos

El retinol, activo estrella del cuidado antiedad facial, se impone en rutinas avanzadas que tratan cuello, escote, cuerpo y, ahora, también manos. Spate, la plataforma de análisis de consumo en redes, lo predijo a principios de año al afirmar en su informe de 2025, el creciente interés por los geles de baño con retinol, con un aumento del 62% en las búsquedas en Google, y por las cremas corporales formuladas con este activo, cuyos contenidos en TikTok se incrementaron a un ritmo del 76,3%, con una media de 72.800 visualizaciones semanales. ¿El objetivo? Combatir manchas, arrugas o flacidez más allá del rostro.

Tiene sentido porque la piel de las manos soporta mal el paso del tiempo y ellas reflejan, junto con el escote, la falta de cuidados y el exceso de sol. “La piel de las manos tiene dos caras muy distintas. El dorso es fino, con poca grasa y pocas glándulas sebáceas. Por eso se seca con facilidad, pierde firmeza y deja ver antes las arrugas y las manchas. En cambio, la palma es gruesa, resistente y sin folículos pilosos. Está pensada para soportar el roce y el contacto constante. Por eso, el dorso envejece antes y la palma se reseca más, pero aguanta mejor. Las manos quedan relegadas a un segundo plano en cuanto a cuidados, a pesar de que están muy expuestas al sol, sufren el contacto con agua, productos de limpieza y roces constantes… Por eso aparecen manchas, arrugas y la piel se vuelve cada vez más fina. Para saber cuidarlas solo nos tenemos que fijar en nuestra rutina de ‘skincare’: lo que funciona en la cara, lo hará también en las manos”, explica a S Moda Raquel González, cosmetóloga y creadora de Byoode.

Los datos corroboran el fenómeno: un informe de la consultora Global Market Insights estima que el mercado global de cremas de manos alcanzó 842,9 millones en 2023 y proyecta un crecimiento anual del 6,1% hasta 2032 impulsado por el interés que despiertan las fórmulas avanzadas “Es retinol es uno de los ingredientes estrella en la dermocosmética well-aging y el consumidor lo ha interiorizado. Ahora su uso se extiende hacia nuevas zonas del cuerpo, como las manos, una de las partes más expuestas donde el paso del tiempo se hace más visible. Reciben radiación UV de forma continuada, aún más con las lámparas de las manicuras, y están sometidas a un exceso de agentes químicos que favorecen la hiperpigmentación y el fotoenvejecimiento. Las marcas han sabido leer esta necesidad y han elevado la categoría de los productos para manos, antes limitada a una hidratación básica, a una escala premium. En el sector ya se habla de skinification of hands. Nosotros fuimos pioneros en este segmento y notamos que la demanda de nuestra crema de manos con retinol, lanzada en 2018, va en aumento y nunca ha dejado de crecer”, explica Sara Vayreda, business training director de MartiDerm.

¿Qué es el retinol y cómo actúa en las manos?

Dermatólogos y expertos coinciden en que el retinol es el activo estrella de las pieles maduras, pero ¿qué es en realidad? “Es una forma de vitamina A muy utilizada en cosmética. De ella derivan los retinoides, que podemos encontrar en distintas versiones como el retinol, el acetato de retinilo, el palmitato de retinilo, el retinal o el retinyl retinoate. Todos estos compuestos actúan a nivel celular, estimulan la renovación desde las capas más profundas de la piel y consiguen que se vuelva más gruesa, resistente, uniforme, elástica y luminosa” explica Estefanía Nieto, directora técnica de Medik8.

¿Funciona igual en las manos que en el rostro? “Sí, pero los resultados tardan más en notarse. La piel de las manos tiene menos irrigación sanguínea y se renueva más despacio, por lo que la respuesta es más lenta”, explica Raquel González de Byoode. Héctor Núñez, farmacéutico y fundador de Cosmetocrítico, matiza su papel: “Es un potente regenerante cutáneo. Existe la creencia de que siempre irrita y desescama, pero a las concentraciones adecuadas regenera y repara la función barrera. Además, mejora la textura de la superficie cutánea al estimular la renovación celular, aumenta la firmeza y difumina las arrugas al promover la síntesis de colágeno y elastina. También actúa como despigmentante, aunque solo inhibe la enzima que produce la melanina, por lo que debe combinarse con otros activos para tratar las manchas de forma global”.

¿También en las uñas?

Los expertos recomiendan extender su uso a las uñas para fortalecerlas y devolverles su aspecto saludable. “No es habitual aplicar retinoides en las uñas, pero tienen una enorme capacidad renovadora, porque mejoran su función regenerante”, explica Raquel González. Cuando se rompen, se vuelven rugosas o presentan un relieve irregular (similar a las ondas de la arena) es señal de que necesitan cuidados extra. “Pueden haberse debilitado por el estrés, el abuso de manicuras permanentes o semipermanentes, o una alimentación desequilibrada”, advierte la experta. Los retinoides, añade, “estimulan la regeneración celular, favorecen la salud de la cutícula y de la matriz ungueal y mejoran visiblemente su aspecto. Además, previenen la aparición de padrastros”. En la misma línea, Patricia Garín, directora técnica de Boutijour, ofrece una pauta clave para las usuarias del esmalte semipermanente: “Lo ideal es dejar descansar las uñas una semana cada tres manicuras para que se regeneren. Este tipo de esmaltados debilita la uña y exige mayores cuidados, que pueden venir de los retinoides. Aplicar sueros o mascarillas con este activo ayuda a reparar la superficie y, a largo plazo, fortalece las uñas y favorece su crecimiento”.

Utilizar productos de rostro en las manos: qué dice la nueva normativa

El retinol es un imprescindible en el universo cosmético, pero su uso masivo ha despertado alertas sobre su seguridad porque una sobreexposición acumulada puede tener efectos adversos como irritación, enrojecimiento, descamación o la llamada ‘purga del retinol’ que es un brote de acné.

Tras evaluar estos riesgos, la Unión Europea ha fijado un máximo del 0,05% de retinol en productos corporales y del 0,3% en los faciales. “Sí, desde el pasado 1 de noviembre ya no se pueden lanzar productos que contengan retinol y sus derivados y no cumplan las restricciones y, a partir del 1 de mayo de 2027, no se podrán comercializar los productos que superen esas concentraciones permitidas y, además, deberán incluir una advertencia visible sobre su contenido en vitamina A”, aclara Teresa Alcalde, directora del Máster en Dermocosmética Farmacéutica de IL3- Universidad de Barcelona.

¿Y cómo afecta la normativa a las fórmulas de manos con retinol? “Las cremas de manos no se consideran productos corporales, ya que son fórmulas leave-on (sin aclarado) específicas para esta zona. Por ello, según la normativa europea vigente (Reglamento UE 2024/996), la concentración máxima permitida de retinol y sus derivados, como el acetato de retinilo (retinyl acetate, en nomenclatura INCI) y el palmitato de retinilo (retinyl palmitate), es del 0,3% tanto en productos faciales como en productos para manos. El objetivo es evitar una posible sobreexposición a la vitamina A, que puede acumularse en el organismo a través de la dieta, los suplementos y la cosmética. Esto se debe a que es una vitamina liposoluble, capaz de almacenarse en los tejidos, a diferencia de las hidrosolubles, como la vitamina C, que se eliminan por la orina. El retinal queda fuera de estas restricciones porque en cosmética ya se usa en concentraciones muy bajas (entre el 0,05% y el 0,1%). Además, su metabolismo no conduce a una conversión directa a vitamina A en la misma proporción que los ésteres, por lo que el riesgo de hipervitaminosis por uso tópico es mínimo”, explica Teresa Alcalde. Por tanto, no hay problema en emplear los productos de rostro en manos. Héctor Núñez, de Cosmetocrítico puntualiza “podemos utilizarlas, pero debemos tener en cuenta que el retinol para el rostro se encuentra sobre todo en sérums. Las cremas de manos necesitan mayor cantidad de lípidos, emolientes y aceites para que sean efectivas”.

Cómo introducir el retinol en el cuidado de manos

Aunque las manos toleran bien los retinoides, hay que saber emplearlos. “Recomiendo comenzar a utilizarlos poco a poco, de forma progresiva, por ejemplo, tres noches por semana no consecutivas y aumentar una noche cada dos semanas. Es importante utilizar la cantidad justa suficiente para extender el producto y evitar que se acumule en exceso en alguna zona”, explica Héctor Núñez. Para potenciar su efecto y evitar irritaciones la cosmetóloga Raquel González aconseja “combinarlas con ceramidas, niacinamida y ácido hialurónico. Las primeras restauran la barrera cutánea, la niacinamida calma y unifica el tono, y el ácido hialurónico hidrata en profundidad. También se pueden sumar mantecas y aceites naturales, como el de karité o jojoba, que nutren y suavizan sin dejar sensación pegajosa. Además, el retinol suele aumentar la sensibilidad de las manos por lo que es importante usar siempre protector solar durante el día. No es opcional, es una obligación”.

¿Cuál es el reto de formular con retinol o derivados? “El desafío está en mantener la eficacia sin irritar. Las manos se lavan muchas veces al día y sufren más fricción que cualquier otra zona. La fórmula tiene que resistir el desgaste, hidratar en profundidad y no dejar sensación grasa”, apostilla Mireia Fernández, directora de Perricone MD.

Existe una posibilidad real de que, en manos muy secas y con grietas, el retinol incremente la sensación de sequedad inicial, sobre todo, durante las primeras aplicaciones. “Por eso lo recomiendo en manos secas, pero no agrietadas. Es un activo ideal para quienes buscan un gesto de cuidado antiedad que deje las manos suaves, con un tono más uniforme y sin líneas finas. En cambio, no lo aconsejo en manos muy agrietadas, fisuradas o con descamación activa, ni en pieles con dermatitis atópica en brote o con eccemas, donde la barrera cutánea está comprometida, ni tampoco en pieles muy reactivas a los retinoides que se irritan incluso con concentraciones bajas”, concluye Sara Vayreda, de MartiDerm.

Cremas de manos con retinol que merece la pena probar

Soft Hands, de Bodyologist

Cortesía de las marcas

Esta crema danesa, rica y untuosa, suaviza manchas y nutre en profundidad. La fórmula contiene contiene vitaminas A y E, niacinamida, glicerina, manteca de karité, aceite de almendras y aceite de hueso de albaricoque. 21,95 €. De venta en Laconicum.

Retin-A Night, de Byoode

Cortesía de las marcas

Sérum de noche de Byoode que combina retinal y retinart con péptidos, factores de crecimiento, vitaminas C y E, ácido hialurónico y niacinamida. Mejora la firmeza, hidratación y luminosidad, y desmiente mitos sobre la incompatibilidad entre vitamina C y los retinoides. 75 €.

Crema con retinol Hands in Cream, de Cosmetocrítico

Cortesía de las marcas

Con un 0,2% de retinol, una selección de activos despigmentantes, aceites y ceras botánicas para actuar frente manchas, arrugas y falta de firmeza. Este producto de Cosmetocrítico cuida tanto las uñas como la delicada zona de las cutículas. 36,80 €.

Crema de manos intensiva, de MartiDerm

Cortesía de las marcas

La textura rica y untuosa de esta crema de MartiDerm hidrata, protege y ayuda a regenerar las manos más secas y ásperas. Con alantoina, extracto de centella asiática, urea, extracto de caléndula y retinol. Ideal como tratamiento nocturno. 7,30 €

Sérum en Stick Derm Correxion Firming, de RoC

Cortesía de las marcas

Sérum reafirmante que se desliza de forma fácil sobre la piel de rostro, cuello, escote, manos y brazos. Combina Clinical Retinol, el más premiado de RoC, con el activo THPE, de efecto tensor inmediato y una selección de activos antioxidantes. 45,99 €.

Renaissance Hand Cream, de Oskia

Cortesía de las marcas

El palmitato de retinol, que mejora la textura y la regeneración de la piel, se une a los AHA de maracuyá, uva, limón y piña para exfoliar suavemente las células secas y muertas de la piel y lograr una piel suave y sedosa. 39 €. De venta en Isolée.