Sánchez suma a la mesa de negociación con la Generalitat a María Jesús Montero y a José Luís Ábalos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha incorporado a la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, a la mesa de diálogo entre el Ejecutivo y la Generalitat sobre Cataluña que se reunirá por primera vez este miércoles. Sánchez ha indicado que recibirá a la delegación designada por Torra de a partir de las 16.30 horas en el Palacio de La Moncloa

Precisamente este lunes se ha conocido que la Generalitat estará representada además de por propio president y el vicepresidente Aragonès, por los consejeros Jordi Puigneró (Junts per Catalunya) y Alfred Bosch (ERC); los diputados Elsa Artadi (Junts per Catalunya), Marta Vilalta (ERC) y Josep Maria Jové (ERC) y el exjefe de Gabinete de Puigdemont, Josep Rius (Junts per Catalunya).

Tras trascender la composición de la delegación catalana, integrada por ocho personas, desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez han anunciado que se sumarán a la misma por parte del Gobierno central los ministros Montero y Ábalos para así igualar el número y que sea paritaria. La delegación del Gobierno contará con Pedro Sánchez, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, el titular de Universidades, Manuel Castells, la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, y el titular de Sanidad, Salvador Illa (PSC), y los mencionados Montero y Ábalos.

Torra ha aclarado que tanto él como Aragonès solo irán a la primera reunión o a aquellas en las que "haya que cerrar acuerdos con la parte española". Los otros seis serán los representantes permanentes. La portavoz de los republicanos y futura negociadora con el Gobierno, Marta Vilalta, ha explicado que la delegación responde a unos criterios de "representatividad del movimiento independentista" y porque son personas "que pueden defender como un solo bloque la posición de Cataluña". "Por eso se ha creído que vinculando las personas del Consell Executiu con los diputados logramos el mejor equipo", ha defendido Vilalta.

El pacto sellado entre PSOE y ERC para desbloquear la investidura de Pedro Sánchez siempre habló de una "mesa de Gobiernos", lo cual daba a entender que sus representantes formarían parte de cada uno de los Ejecutivos, y de manera paritaria. El presidente catalán acaba con esta idea al enviar a Rius (actualmente es asesor en el departamento de Presidencia), a Artadi (es diputada y concejal en Barcelona) y a Vilalta y Jové. Estos dos últimos sí formaron parte de la comisión que negoció la mesa con los socialistas que desencalló la investidura de Pedro Sánchez en enero..