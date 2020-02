Torra y Aragonès irán con diputados y consejeros a la mesa de diálogo entre Gobiernos

La Generalitat ya tiene delegación para la mesa de diálogo entre gobiernos sobre Cataluña que se celebrara este miércoles en La Moncloa. La oficina de presidente Quim Torra ha enviado este lunes una nota en la que informa de los nombres designados. Además del propio president y el vicepresidente Aragonès, asistirán los consejeros Jordi Puigneró (Junts per Catalunya) y Alfred Bosch (ERC); los diputados Elsa Artadi (Junts per Catalunya), Marta Vilalta (ERC) y Josep Maria Jové (ERC) y el exjefe de Gabinete de Puigdemont, Josep Rius (Junts per Catalunya).

Torra aclara que tanto él como Aragonès solo irán a la primera reunión o a aquellas en las que "haya que cerrar acuerdos con la parte española". Los otros seis serán los representantes permanentes. El pacto sellado entre PSOE y ERC para desbloquear la investidura de Pedro Sánchez siempre habló de una "mesa de Gobiernos", lo cual daba a entender que sus representantes formarían parte de cada uno de los Ejecutivos. El presidente catalán acaba con esta idea al enviar a Rius (actualmente es asesor en el departamento de Presidencia), a Artadi (es diputada y concejal en Barcelona) y a Vilalta y Jové. Estos dos últimos sí formaron parte de la comisión que negoció la mesa con los socialistas que desencalló la investidura de Pedro Sánchez en enero.

De hecho, Torra deja claro en su nota que los "verdaderos" representantes de los catalanes deberían ser el expresidente de la Generalitat y ahora eurodiputado Carles Puigdemont, huido de la justicia española en Bélgica; el líder de Esquerra, Oriol Junqueras (en prisión cumpliendo la condena por un delito de sedición); La secretaria general de los republicanos, Marta Rovira (huida de la justicia española en Suiza) y Jordi Sànchez, también en prisión tras el juicio al 'procés'.

La vicepresidenta de Economía, Nadia Calviño, ha valorado brevemente la composicion de la mesa de diálogo, en la que los independentistas han recordado que deberían participar políticos que están actualmente en prisión o en el extranjero, informa Josep Catà. “Lo correcto es que en una mesa entre gobiernos los representantes formen parte de los gobiernos”, ha dicho. “Desde que llegamos al Gobierno, hemos puesto el dialogo como titular principal. Lo que yo espero es que este proceso avance correctamente: buscar puntos de encuentro y tender puentes”, ha dicho en la presentación del Tech Spirit Barcelona.

En la reunión de mañana del Consejo Ejecutivo del Govern se firmará un acuerdo que autoriza a la delegación a sentarse en la mesa. Torra cambia ahora de criterio pues siempre fue muy crítico con que la mesa fuera un foro de partidos y no de Gobiernos. La delegación ahora anunciada va en contra de este principio, ya que de los ocho miembros de la parte catalana cuatro no son miembros del Govern. El president incluso intentó que asistieran la ANC, Òmnium y la CUP, sin éxito.

La delegación del Gobierno estará compuesta, además de Sánchez, por los vicepresidentes primero y segundo (Carmen Calvo y Pablo Iglesias), el ministro de Universidades, Manuel Castells; el de Sanidad, Salvador Illa, y la de Política Territorial, Carolina Darias. Se trata de cuatro miembros socialistas y dos de Unidas Podemos.